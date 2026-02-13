Galadriel als John Lennons Ehefrau: Herr der Ringe-Star stößt zum Beatles-Filmprojekt

Die Besetzung der Beatles-Filmreihe von Oscarpreisträger Sam Mendes wächst weiter. Auch aus Mittelerde wird ein wichtiger Teil der Bandgeschichte stammen.

Für das vier Filme umfassende Mammut-Filmprojekt von Sam Mendes (60) über die Beatles wurden vier weitere wichtige Casting-Entscheidungen getroffen. So schlüpft laut der US-amerikanischen Branchenseite "Deadline" Morfydd Clark (36), die durch ihre Rolle als junge Elbin Galadriel in der "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Serie ihren Durchbruch feierte, John Lennons erste Ehefrau Cynthia Lennon.

Wie am Donnerstag zudem bekannt wurde, stoßen mit Harry Lawtey (29), Farhan Akhtar (52) und Lucy Boynton (32) drei weitere Darsteller zum Cast des ambitionierten Kinoprojekts von Sony und Neal Street Productions.

Lawtey, der einem breiten Publikum als Robert Spearing aus der HBO-Serie "Industry" bekannt sein dürfte, übernimmt die Rolle von Stuart Sutcliffe - auch "der fünfte Beatle" genannt. Sutcliffe war der ursprüngliche Bassist der Band, verließ die Gruppe jedoch 1961, um sich der Malerei zu widmen. Sein Höhepunkt bei den Beatles war sein Gesangsauftritt bei "Love Me Tender", der Paul McCartney angeblich aber gar nicht gefiel.

Auch Ravi Shankar und Jane Asher werden zum Leben erweckt

Farhan Akhtar, der vor allem durch das indische Biopic "Bhaag Milkha Bhaag" internationale Anerkennung erlangte, wird den legendären indischen Sitarspieler Ravi Shankar verkörpern. Shankar hatte einen prägenden Einfluss auf George Harrison und damit auf den Einsatz indischer Instrumente in einigen der bekanntesten Beatles-Songs.

Lucy Boynton schlüpft derweil in die Rolle der britischen Schauspielerin Jane Asher, die zeitweise mit Paul McCartney verlobt war. Asher diente als Inspiration für eine ganze Reihe unvergesslicher Beatles-Stücke - darunter "And I Love Her", "We Can Work It Out", "You Won't See Me", "I'm Looking Through You", "What You're Doing", "Things We Said Today" und "For No One". Zudem begleitete sie die Beatles 1968 nach Rishikesh in Indien, wo die Band an den Meditationskursen von Maharishi Mahesh Yogi teilnahm.

Mendes stellt Ensemble zusammen

Damit ist das ohnehin schon beeindruckende Schauspiel-Ensemble noch einmal imposanter geworden. Harris Dickinson schlüpft in die Rolle von John Lennon, während Paul Mescal den Part von Paul McCartney übernimmt. Joseph Quinn verkörpert George Harrison, Barry Keoghan gibt Ringo Starr.

Auch die Nebenrollen sind schon stark besetzt: Saoirse Ronan spielt Linda McCartney, Anna Sawai übernimmt die Rolle von Yoko Ono. James Norton verkörpert den legendären Manager Brian Epstein, während Harry Lloyd als Produzent George Martin zu sehen sein wird. Aimee Lou Wood und Mia McKenna-Bruce komplettieren das Ensemble als Pattie Boyd und Maureen Starkey.

Die Dreharbeiten in Großbritannien laufen bereits, der Kinostart ist für April 2028 geplant.