Galadriel als John Lennons Ehefrau: Herr der Ringe-Star stößt zum Beatles-Filmprojekt

Die Besetzung der Beatles-Filmreihe von Oscarpreisträger Sam Mendes wächst weiter. Auch aus Mittelerde wird ein wichtiger Teil der Bandgeschichte stammen.
Für das vier Filme umfassende Mammut-Filmprojekt von Sam Mendes (60) über die Beatles wurden vier weitere wichtige Casting-Entscheidungen getroffen. So schlüpft laut der US-amerikanischen Branchenseite "Deadline" Morfydd Clark (36), die durch ihre Rolle als junge Elbin Galadriel in der "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Serie ihren Durchbruch feierte, John Lennons erste Ehefrau Cynthia Lennon.