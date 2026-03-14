Gala in Paris: Fürst Albert feiert Auftritt mit Charlène und seinen Geburtstag

Ein Glamour-Auftritt in Paris mit Ehefrau Charlène, gefolgt von seinem Geburtstag: Fürst Albert von Monaco hat einiges zu feiern.

Fürst Albert von Monaco (68) hat gerade einiges zu feiern. Am Vorabend seines 68. Geburtstags nahm er zusammen mit Ehefrau Charlène (48) an der "Provale Solidarité"-Charity-Gala in Paris teil. Die 48-Jährige bezauberte bei dem Auftritt am Freitagabend in einem dunklen, mit Kristallen verzierten Kleid von Oscar de la Renta, das bis auf den Boden reichte. Ihre blonden Haare trug Charlène von Monaco bis auf eine Strähne nach hinten frisiert.

Fürst Albert erschien im eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege zu der Wohltätigkeitsveranstaltung für Rugby-Spieler. Die beiden posierten bei dem Event in der französischen Hauptstadt Arm in Arm für die anwesenden Fotografen.

Fürst Albert feiert seinen 68. Geburtstag

Nach dem Glamour-Auftritt in Paris steht am heutigen 14. März der 68. Geburtstag von Albert von Monaco auf dem Programm. Auf seinem offiziellen Instagram-Account gibt es vom Fürstenhaus bereits öffentliche Glückwünsche. Das dazu geteilte Bild zeigt Albert in Uniform. Zahlreiche Geburtstagsgrüße sammeln sich bereits in den Kommentaren zu dem Beitrag.

Fürst Albert ist seit April 2005 das Staatsoberhaupt Monacos, als er nach dem Tod seines Vaters Fürst Rainier III. (1923-2005) diesem nachfolgte. Im vergangenen Jahr beging er bereits das 20-jährige Jubiläum seiner Thronbesteigung.

Albert und Charlène sind seit 2011 verheiratet

Der Fürst und die einstige südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlène sind seit Juli 2011 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüßten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.