Gänsehautmoment in Anfield: Liverpool-Fans gebärden Youll Never Walk Alone

Gänsehautmoment vor dem Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und West Ham: Zehntausende Fans haben die ikonische Hymne "You'll Never Walk Alone" erstmals gemeinsam in Gebärdensprache performt - eine Initiative des LFC mit Carlsberg und der British Deaf Association.

Es ist ein Ritual, das seit Jahrzehnten Fußballherzen auf der ganzen Welt berührt: Wenn im Anfield Stadium die ersten Takte von "You'll Never Walk Alone" erklingen, singen Zehntausende Liverpool-Fans ihre Hymne aus voller Kehle mit. Vor dem Premier-League-Heimspiel gegen West Ham United am 28. Februar kam nun eine besondere Premiere hinzu.

Die Fans gebärdeten den Kult-Song erstmals gemeinsam in Britischer Gebärdensprache (British Sign Language, BSL). Das Bild der erhobenen Hände, die synchron die Gesten formten, während der Gesang durch die Ränge hallte, prägte die Atmosphäre im Stadion sichtbar - im Stadion wie vor den Bildschirmen.

Wenn Gesang sichtbar wird

Hintergrund der Aktion: Gehörlose und schwerhörige Fußballfans fühlen sich vom emotionalen Kernerlebnis des Spiels oftmals ausgeschlossen. Der frenetische Jubel, die kollektiven Gesänge: All das, was einen Spieltag so besonders macht, ist für sie oft nicht in gleicher Weise erlebbar. Laut einer von Carlsberg in Auftrag gegebenen internationalen Studie unter 1.250 gehörlosen und schwerhörigen Fußballfans würden sich 81 Prozent gerne aktiv an den Gesängen im Stadion beteiligen, fühlen sich dazu aber nicht in der Lage. Drei von vier Befragten gaben an, sich dadurch von der Atmosphäre in der Arena entfremdet zu fühlen.

Das Spiel gegen West Ham wurde auch deswegen als offizielles "Red Together"-Match der Saison 2025/26 ausgetragen - die Partie rückt traditionell das Engagement des Liverpool FC für Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion in den Mittelpunkt. Die Initiative entstand mit der dänischen Brauerei Carlsberg und dem LFC in enger Zusammenarbeit mit der British Deaf Association.

Gebärdensprachdolmetscher bei jedem Heimspiel

Doch bei einer einmaligen Geste soll es nicht bleiben. Ab sofort werden bei allen Heimspielen der Männer- und Frauenmannschaften sogenannte "Fanslators" zum Einsatz kommen - Gebärdensprachdolmetscher, die Stadiondurchsagen und die Vereinshymne live in BSL übersetzen. In der kommenden Saison soll deren Rolle noch weiter ausgebaut werden, damit gehörlose und schwerhörige Fans noch mehr zentrale Elemente des Spieltags miterleben können. Darüber hinaus wird das Service- und Barpersonal im Anfield Stadium künftig in grundlegender Gebärdensprache geschult. Auch Mitarbeitende in LFC-Pubs und Fanbars weltweit sollen entsprechende Trainingsprogramme erhalten. Nach Clubangaben verkörpere die Initiative das, wofür "You'll Never Walk Alone" stehe - ein Gefühl der Zugehörigkeit, das Millionen Menschen verbindet.