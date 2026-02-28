Gänsehautmoment in Anfield: Liverpool-Fans gebärden Youll Never Walk Alone

Gänsehautmoment vor dem Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und West Ham: Zehntausende Fans haben die ikonische Hymne "You'll Never Walk Alone" erstmals gemeinsam in Gebärdensprache performt - eine Initiative des LFC mit Carlsberg und der British Deaf Association.
Es ist ein Ritual, das seit Jahrzehnten Fußballherzen auf der ganzen Welt berührt: Wenn im Anfield Stadium die ersten Takte von "You'll Never Walk Alone" erklingen, singen Zehntausende Liverpool-Fans ihre Hymne aus voller Kehle mit. Vor dem Premier-League-Heimspiel gegen West Ham United am 28. Februar kam nun eine besondere Premiere hinzu.