Gänsehaut-Moment nach erstem Spiel: Wonderwall als Englands WM-Hymne? Jetzt spricht Noel Gallagher

Seitdem Fans und Spieler nach Englands Sieg gegen Kroatien gemeinsam "Wonderwall" von Oasis sangen, gibt es eine Kampagne, den Song zur WM-Hymne der Three Lions zu machen. Nun hat sich Oasis-Mastermind Noel Gallagher zu Wort gemeldet - obwohl er kein Fan der Nationalmannschaft ist.
Es war einer der bisherigen Gänsehaut-Momente der Fußball-WM in Nordamerika. Nach dem 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien sangen die englischen Fans während der Ehrenrunde der Spieler "Wonderwall" von Oasis. Der Britpop-Klassiker von 1995 schallte im AT&T Stadium in Dallas aus den Stadionboxen. Spieler wie Kapitän Harry Kane (32) und Jude Bellingham (22) waren sichtlich gerührt. Ein paar Fußballer stimmten sogar in den Gesang mit ein.