Gänsehaut-Moment nach erstem Spiel: Wonderwall als Englands WM-Hymne? Jetzt spricht Noel Gallagher
1
Noel Gallagher gibt seinen Segen. Foto: imago/John Barry

Seitdem Fans und Spieler nach Englands Sieg gegen Kroatien gemeinsam "Wonderwall" von Oasis sangen, gibt es eine Kampagne, den Song zur WM-Hymne der Three Lions zu machen. Nun hat sich Oasis-Mastermind Noel Gallagher zu Wort gemeldet - obwohl er kein Fan der Nationalmannschaft ist.

Es war einer der bisherigen Gänsehaut-Momente der Fußball-WM in Nordamerika. Nach dem 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien sangen die englischen Fans während der Ehrenrunde der Spieler "Wonderwall" von Oasis. Der Britpop-Klassiker von 1995 schallte im AT&T Stadium in Dallas aus den Stadionboxen. Spieler wie Kapitän Harry Kane (32) und Jude Bellingham (22) waren sichtlich gerührt. Ein paar Fußballer stimmten sogar in den Gesang mit ein.

 

Die britische Zeitung "The Sun" nahm den Moment zwischen Mannschaft und Fans zum Anlass, eine Kampagne zu starten. Das Blatt will "Wonderwall" zur Hymne der Three Lions während des Turniers machen.

"Magischer Moment": Noel Gallagher gibt seinen Segen

Nun hat sich auch Noel Gallagher (59) in die Debatte eingeschaltet. "'Wonderwall' gehört den Menschen, und es war ein magischer Moment zwischen den Zuschauern und den Spielern", sagte er gegenüber "The Sun". "Ich wünsche allen, die den Weg dorthin auf sich genommen haben, viel Glück", schob er hinterher.

Noel Gallagher ist wie sein Bruder, Oasis-Sänger Liam (53), ein großer Fußballfan. Er ist glühender Anhänger von Manchester City, dem (ehemaligen) Arbeiterverein in seiner Heimatstadt. Die englische Nationalmannschaft hat er bisher aber nicht öffentlich unterstützt. "Ich bin kein England-Fan, ich bin Ire", sagte er einmal in einem Interview mit der BBC. Die Gallagher-Brüder kamen in Manchester als Söhne einer irischen Familie zur Welt.

So wurde "Wonderwall" zur inoffiziellen WM-Hymne

Wie jedes Nationalteam wurde auch England von der Fifa gebeten, Lieblingssongs zu benennen, die dann in den Stadien gespielt werden können. Neben "Wonderwall" nominierten die Verantwortlichen noch "Hey Jude" von den Beatles und "Sweet Caroline" des US-Sängers Neil Diamond (85).

Doch kein Song animierte die Fans im Stadion so sehr wie "Wonderwall". Harry Kane bezeichnete das kollektive Trällern als "besonderen Moment". "The Sun" startete also die Initiative, holte dafür sogar den englischen Botschafter in den USA ins Boot. The England Band, die das englische Team seit 1996 im Stadion musikalisch anfeuert, nimmt "Wonderwall" für das zweite Gruppenspiel gegen Ghana in ihr Repertoire auf.

 