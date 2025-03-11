Hatte der Steinkreis von Stonehenge einen Zwilling?

Die Erbauer von Stonehenge könnten die Ur-Version ihres berühmten Monuments kopiert haben – von einer Kreisgrabenanlage an der südenglischen Küste. Das 100 Meter große Flagstones-Monument war ein Zwilling des frühen Stonehenge, entstand aber knapp 300 Jahre früher.
Vor rund 6500 Jahren wurden die ersten rituellen Bauwerke der Megalith-Kultur errichtet. Jungsteinzeit-Forscher haben rund 35.000 Megalith-Objekte allein in Europa gezählt. Die Erbauer hinterließen monumentale Bauwerke: Steinkreise wie in Stonehenge, kilometerlange Menhirreihen wie in Carnac oder gewaltige Dolmen – also kammerartige Großsteingräber mit massiven Deckplatten.