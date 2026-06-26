Futuromundo-Party: Berliner Platz wird zur Open-Air-Bühne
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Alle 2000 kostenlose Tickets waren schnell vergriffen. Foto: Futuromundo GmbH

Nach den Konferenzen am Donnerstag verwandelten die Futuromundo-Macher gemeinsam mit Techtation den Berliner Platz zu einer Partymeile.

2000 kostenlose Tickets standen zur Verfügung. Binnen von drei Tagen waren alle vergriffen. Trotz Hitze und dem WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde am Donnerstag auf dem Berliner Platz kräftig gefeiert. Im Rahmen des Zukunftsfestivals Futuromundo luden die Veranstalter gemeinsam mit Techtation, einem Event-Kollektiv für Hard Dance, Trance und House, zu einem Open-Air ein. Während es zum Start um 17 Uhr noch recht ruhig zuging, wurde später fleißig bis 22 Uhr getanzt.

 

Das Konzept ist simpel: Mitten in der Stadt nach Feierabend, wenn der Platz normalerweise zur Durchgangszone wird, soll Leben einkehren. Kostenlose Musik, entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, den Arbeitstag bei kühlen Getränken und Snacks ausklingen zu lassen.

Und am heutigen Freitag geht es bei Futuromundo weiter. Das Programm gibt es im Internet unter www.futuromundo.com.

 