Fußßbal – WFV-Pokal: Tapfere Köngener belohnen sich nicht und verlieren klar

1 Gleich fällt das 1:0 für den Favoriten aus Göppingen: Nach einem Eckball bekommen die Köngener den Ball nicht geklärt. Foto: Herbert Rudel

Fußball-Landesligaaufsteiger TSV Köngen unterliegt in der 1. Runde des WFV-Pokals dem Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV mit 0:4.











Ausgepumpt und erschöpft lag Max Schlotterbeck auf dem Rasen: „Anstrengend, das war anstrengend. Es ging alles so schnell und jeder Fehler wurde bestraft.“ Genau dies hatte sein Trainer Domenic Brück vorhergesagt und von einem „Bonusspiel mit Lerneffekt“ für sein junges Team nach der Bezirksligameisterschaft gesprochen. Der TSV Köngen unterlag dem zum Favoritenkreis der Oberliga zählenden 1. Göppinger SV in der 1. Runde des WFV-Pokals mit 0:4 (0:2). Das Resultat täuscht dabei aber ein wenig über den Spielverlauf vor allem in den ersten dreißig Minuten hinweg.