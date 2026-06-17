Fußball-WM: Sasa Kalajdzic – der Ex-VfB-Profi und sein persönliches WM-Märchen

Nach drei Kreuzbandrissen schien die Karriere von Sasa Kalajdzic beendet. Doch am Mittwoch bestritt er für Österreich sein erstes WM-Spiel. Wir blicken auf eine besondere Geschichte.
Auf den ersten Blick taugt die Geschichte ja nicht zum Märchen. Gut, die Rahmenbedingungen waren nicht die Schlechtesten: Das österreichische Nationalteam ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei der Fußball-WM vertreten – und zum Auftakt gab es einen 3:1-Erfolg über Jordanien. Aber für den Auftritt gab es erst einmal überschaubare Begeisterung. Die Note „2“, zum Beispiel, hatte sich Sasa Kalajdzic bei den Reportern der „Krone“ erspielt – wobei man wissen muss, dass die Bewertung hier nicht nach dem deutschen Schulnotensystem funktioniert. Die „2“ ist nach der „0“ und der „1“ die drittschlechteste Bewertung.