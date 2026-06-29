Dreimal war er Joker. Im Sechzehntelfinale der Fußball-WM steht Deniz Undav vom VfB Stuttgart erstmals in der Startelf der Nationalmannschaft in diesem Turnier.
Dreimal war er Joker - und das ziemlich erfolgreich. Drei Tore und zwei Vorlagen steuerte Deniz Undav bislang zum Abschneiden der deutschen Mannschaft bei dieser Fußball-WM bei. Nun steht das Sechzehntelfinale gegen Paraguay an. Und der Stürmer des VfB Stuttgart steht erstmals bei diesem Turnier in der Startelf.
Der Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf den Angreifer, verzichtet ansonsten aber auf Experimente. Bedeutet auch: Joshua Kimmich spielt weiter hinten rechts und rückt nicht ins zentrale Mittelfeld. Dort werden wieder Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic auflaufen. „Deniz hat immer Bock zu spielen“, sagte Julian Nagelsmann.
Weichen muss für Deniz Undav der Münchner Jamal Musiala, der noch nicht zu seiner Bestform gefunden hat. Anpfiff im ersten K.o.-Spiel für das deutsche Team ins in Boston um 22.20 Uhr, das ZDF überträgt live.