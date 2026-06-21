Fußball-WM: Jamie Leweling, der Mutmacher

Der Flügelstürmer vom VfB Stuttgart tritt bei seinem WM-Debüt beherzt auf. Er zählte zu den Einwechselspielern, die beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste für die Wende sorgten.
Jamie Leweling hat gestrahlt. Natürlich. Sein WM-Debüt lag hinter ihm, die deutsche Nationalmannschaft hatte gegen die Elfenbeinküste in Toronto mit dem 2:1 in der Nachspielzeit eine fulminante Schlusspointe gesetzt, und der Außenstürmer des VfB Stuttgart war plötzlich ein gefragter Mann – weil er als Weltmeisterschafts-Neuling seinen Anteil an der Wende zum Guten gehabt hatte.