Ein manipuliertes KI-Bild sorgt für Aufregung: Ein deutscher Fußballfan wird darauf als Hitler-Double dargestellt. Nun äußert sich der Betroffene zu dem makaberen Vorfall.
Ein mithilfe Künstlicher Intelligenz erstelltes Fake-Bild eines vermeintlichen Hitler-Doubles beim deutschen WM-Spiel gegen Curaçao hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt - und bei dem betroffenen Fußballfan Fassungslosigkeit ausgelöst. „Ich kann es überhaupt nicht glauben“, sagte der aus Alsfeld in Hessen stammende Jan Weitzel in einem Beitrag des Radiosenders hr3. Er sei durch die KI-Bearbeitung zwar nicht zu erkennen gewesen, aber wohl sein Sohn.