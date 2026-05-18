Kommt es zur überraschenden Rückkehr von Neuer ins WM-Tor? Nach Kahn äußert auch Lehmann Zweifel an Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage.
Nach Oliver Kahn hat sich auch dessen einstiger Erzrivale Jens Lehmann kritisch über eine mögliche WM-Nominierung von Manuel Neuer geäußert. „Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt offen für Oliver Baumann als Nummer 1 ausgesprochen. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Manuel Neuer nun im WM-Tor stehen würde, wäre das ein Vertrauensbruch“, sagte Lehmann zu „Bild“.