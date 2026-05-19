Fußball-WM 2026: Diese drei VfB-Profis stehen im deutschen WM-Aufgebot
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Nach Medienberichten sollen drei VfB-Profis zum deutschen WM-Aufgebot zählen. Foto: IMAGO/Passion2Press

Angelo Stiller, der Mittelfeldmotor des VfB, zählt offensichtlich zum 26-köpfigen WM-Kader. Auch zwei Stuttgarter Teamkollegen sind nach Medienberichten sicher dabei.

Nach übereinstimmenden Medienberichten ist ein Trio des VfB Stuttgart sicher bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada dabei: So ist durchgesickert, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann neben Stürmer Deniz Undav und Flügelmann Jamie Leweling auch den defensiven Mittelfeldspieler Angelo Stiller in sein 26-köpfiges Aufgebot berufen wird. So soll dieses Trio bereits telefonisch darüber informiert worden sein, dass es bei der Weltmeisterschaft zum DFB-Kader gehört.

 

Derweil ist die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel noch offen. Er soll noch keinen Anruf erhalten haben. Dagegen wurden Flügelspieler Chris Führich, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt und Rechtsverteidiger Josha Vagnoman offensichtlich bereits darüber informiert, dass sie nicht zum deutschen Aufgebot zählen werden.

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Offiziell wird der Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 26-köpfigen WM-Kader an diesem Donnerstag in Frankfurt bekannt geben.

 