Fußball-WM 2026: Brasilien und Haiti - Titel-Sehnsucht und der „Heiliger Gral“ der Exoten

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten – die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Haiti und Brasilien.

Noch nie haben an einer Fußball-Weltmeisterschaft so viele Teams teilgenommen wie in diesem Jahr. 48 Mannschaften sind dabei, wenn am 11. Juni diese Mammut-WM eröffnet wird. Darunter sind alte Bekannte, aber auch Neulinge und solche, die als Fußball-Exoten gelten. In diversen Gruppen treffen sie direkt aufeinander. Wir schauen auf diese besonderen Konstellationen. Und beginnen mit Gruppe C – mit Haiti und Brasilien.

Aruba, Barbados und Curacao? Man kann dort wunderschöne Urlaube verbringen. Man kann sich dort aber auch für eine Fußball-WM qualifizieren – übrigens auch, wenn man weder für Aruba, Barbados oder Curacao dem Ball nachjagt. Klingt seltsam? Ist es auch. Oder zumindest ungewöhnlich.

Das gilt ja ganz generell für die Tatsache, dass sich die Nationalmannschaft von Haiti für die WM 2026 qualifiziert hat. Die Umstände machen das Ganze noch spezieller. Denn kein Spiel der Qualifikation hat das Team des französischen Trainers Sébastien Migné in der Heimat absolviert. Stattdessen erst auf Aruba und Barbados, danach auf Curacao gekickt – weil es im eigenen Land viel zu gefährlich gewesen wäre. Das Stade Sylvio Cator rissen vor über zwei Jahren Banden an sich, seitdem geht dort für den Sport nichts mehr.

Dass die Nationalmannschaft nun stattdessen in Boston gegen Schottland, in Philadelphia gegen Brasilien und in Atlanta gegen Marokko antreten darf, gilt nicht nur deshalb als eine der größten Überraschungen der jüngeren Fußballgeschichte. „Nach 52 Jahren Abwesenheit ist dies ein bedeutender Moment für die Fans, für meinen Stab und für die Spieler“, sagt Migné, „denn für sie ist die Weltmeisterschaft der ultimative Preis, der Heilige Gral.“

Nicht alle dieser Spieler stehen bei Clubs aus höchsten Spielklassen unter Vertrag, der Ersatzkeeper Josuße Duverger etwa spielt beim deutschen Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Nur wenige sind zudem in Haiti geboren – fußballerische Helden sind dennoch unter ihnen. Etwa Duckens Nazon, der in Frankreich geborene Stürmer hat in 77 Länderspielen schon sehr erstaunliche 46 Treffer erzielt. Oder Lenny Joseph, der in Ungarn für die Mannschaft des Vereins Ferencvaros spielt.

Torwart Josue Duverger (li.) vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Foto: IMAGO/Norbert Schmidt

Der Auftrag des Teams ist erst einmal klar: das gebeutelte Land, dessen Menschen unter Präsident Donald Trump in den USA nicht wohl gelitten sind (es gilt ein Einreiseverbot), gut zu vertreten. „Die WM ist ein fantastisches Schaufenster für Haiti“, sagt Migné. Sportlich, versichert er, wolle er mit seinem Team die K.o.-Runde ins Visier nehmen, es gibt aber auch so etwas wie ein Minimalziel: „Unseren ersten Punkt bei der Weltmeisterschaft zu holen.“ Bei der ersten Teilnahme war das nicht gelungen. In Deutschland gab es ein 1:3 gegen Italien, ein 0:7 gegen Polen und ein 1:4 gegen Argentinien.

Bereits zum 23. Mal nimmt Brasilien an einer WM teil – doch blickt auch die fußballerische Großmacht, der Rekord-Weltmeister, auf eine Durststrecke zurück. Der bislang letzte Titelgewinn gelang 2002, zweimal in Folge scheiterte die Seleçao zuletzt im Viertelfinale. Nun soll es neben der Vielzahl hochbegabter Spieler ein Trainer richten, der vor allem als Vereinstrainer eine Ikone ist.

Carlo Ancelotti, der Italiener, geht die Sache furchtlos an: „Ich habe keine Angst zu sagen, dass wir die WM gewinnen wollen, denn die Erwartungen sind hoch. Motivation ist ein wichtiger Aspekt in der Vorbereitung auf diese Weltmeisterschaft.“ Mit Spannung wurde vor allem einer Frage entgegengefiebert: Wird Neymar bei den Brasilianern noch einmal dabei sein?

Als Ancelotti sein Aufgebot bekanntgab, und der Name des mittlerweile 34-Jährigen vom FC Santos genannt wurde, brandete im Saal Jubel auf. Dabei hatte der Ausnahmekönner zuletzt oft gesundheitliche Probleme und wird wohl zum ersten Spiel gegen Marokko noch nicht mitwirken können. Die Kaderliste ist aber auch ansonsten unglaublich prominent besetzt.

Neymar ist nach drei Jahren zurück in Brasiliens Nationalteam. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

„Wir werden einen Kader haben, mit dem wir qualitativ hochwertigen Fußball entwickeln können“, sagt Ancelotti, der aber auch betont: „Das Kollektiv wird im Vordergrund stehen.“ Diesen Teamgeist zu entwickeln, wird die große Herausforderung für ihn selbst sein. Meistert er sie, könnte sich eine spannende Parallele ergeben. Nach dem Titel 1970 dauerte es 24 Jahre, ehe Brasilien wieder Weltmeister wurde. In den USA.

Seit 2002 sind nun erneut 24 Jahre vergangen. Und das Finale steigt in East Rutherford, unweit von New York. Also: in den USA.