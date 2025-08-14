Fußball-WFV-Pokal: Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Der TSV Weilimdorf zieht durch das Tor des Tages von Riccardo Scarcelli gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ins Achtelfinale ein. Derweil beendet Calcio die Partie nur zu neunt.
Zum Verbandsliga-Auftakt am vergangenen Wochenende hatte es für Riccardo Scarcelli ein schmerzhaftes Wiedersehen mit seinem Ex-Club SV Fellbach gegeben. Der 23-Jährige und der TSV Weilimdorf unterlagen mit 2:5. Ein weiteres Wiedersehen mit einem seiner Ex-Vereine endete am Mittwochabend hingegen besonders freudig. In der dritten Runde des WFV-Pokals besiegten Scarcelli und die Seinen Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 1:0. Torschütze des Tages: eben Scarcelli.