Fußball-WFV-Pokal, 3. Runde: Noch fünf Siege bis zum Traum vom FC-Bayern-Los

1 Die dritte Runde im WFV-Pokal steht an. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fußballer des TSV Bernhausen, TSV Weilimdorf und von Calcio kämpfen um den Einzug ins Verbandspokal-Achtelfinale.











Drei Mannschaften oder mehr aus Stuttgart und von den Fildern in der dritten Hauptrunde des Fußball-Verbandspokalwettbewerbs, ohne dass einer davon die Stuttgarter Kickers oder der VfB Stuttgart II waren: Eine solche Konstellation hat es in Württemberg letztmals vor 21 Jahren gegeben, in der Saison 2004/05, als die Sportvg Feuerbach, Calcio Leinfelden-Echterdingen, der SV Bonlanden und der TV Echterdingen sogar zu viert unter den besten 32 mitmischten. An diesem Dienstag und Mittwoch ist es nun erstmals wieder ein Trio, das um den Einzug ins Achtelfinale kämpft. Und schon jetzt ist klar: Zumindest einer wird es schaffen, denn in Weilimdorf kommt es zu einem direkten Duell. TSV Weilimdorf – Calcio Leinfelden-Echterdingen (Mittwoch, 17.45 Uhr). Am 11. Oktober werden sich der Landesliga-Meister Weilimdorf und der Oberliga-Absteiger Calcio zum überhaupt ersten Mal in einem Punktspiel auf Verbandsebene gegenüberstehen. Für die Generalprobe an diesem Mittwoch im Stuttgarter Norden haben beide Trainer unterschiedliche Ansichten. Während der Gästecoach Francesco di Frisco zwar gewinnen will, das Duell aber doch mehr als „ein weiteres Testspiel“ seines neuformierten Teams für den Ligabetrieb betrachtet, nimmt sein Gegenüber Manuel Fischer das Ganze sehr ernst: „Wir geben in jedem Spiel, in dem wir auf dem Platz stehen, 100 Prozent. Der WFV schreibt so einen zusätzlichen Wettbewerb ja nicht aus Jux und Dollerei aus“, sagt der Ex-Profi.