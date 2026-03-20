Der TSV Weilimdorf sinnt auf Wiedergutmachung gegen Dorfmerkingen. Dabei sind die Vorzeichen beim erneuten Aufeinandertreffen diesmal andere – was für den Aufsteiger spricht.
Diese Niederlage hat bei Oliver Stierle Spuren hinterlassen: Am 10. September vergangenen Jahres ging der TSV Weilimdorf im Hinspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit sage und schreibe 2:9 unter – die bislang höchste Saisonpleite. „Das hängt schon nach, das tut immer noch sehr weh“, sagt der Weilimdorfer Trainer. An diesem Samstag um 15 Uhr kommt es an der Giebelstraße zum Wiedersehen. Stierle will diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen: „Ich habe den Jungs auch gesagt, dass ich eine Revanche will.“