Fußball-Verbandsliga: Transfercoup: TV Echterdingen verpflichtet Tunjic und Fennell

1 Einst im Trikot der Stuttgarter Kickers: Mijo Tunjic (links) und Royal-Dominique Fennell. Foto: imago//Pressefoto Baumann/Sportfoto Rudel

Mit den beiden Neuzugängen vom Donzdorfer JC setzt der Filderclub ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die beiden Ex-Kickers-Spieler sollen zur sportlichen Kehrtwende beitragen.











Es ist eine Nachricht, die in der Verbandsliga für Wellen sorgen dürfte. Der akut abstiegsgefährdete TV Echterdingen hat Mijo Tunjic und Royal-Dominique Fennell vom Donzdorfer JC verpflichtet. Bei ersterem hatte sich der Wechsel bereits in den vergangenen Wochen angekündigt, auch von einer zweiten Donzdorf-Personalie war die Rede. Jetzt sind die Wechsel also unter Dach und Fach. Mit den beiden schließen sich die größten Namen des abgestürzten Ex-Landesliga-Spitzenreiters dem Filderclub an. Knipser Tunjic und Defensivmann Fennell sind Ex-Profis, spielten einst schon bei den Stuttgarter Kickers Seite an Seite. Es ist offensichtlich: Die Verantwortlichen beim TV Echterdingen tun alles, um den Karren doch noch aus dem Abstiegssumpf zu ziehen.