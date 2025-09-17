Fußball: Verbandsliga: „Ich bin raus“: Weilimdorfer Erfolgscoach Manuel Fischer tritt ab

Nach Wochen der Ungewissheit verkündet der TSV Weilimdorf das Aus des ehemaligen VfB-Profis. Für die Nachfolge deutet sich sein bisheriger Co-Trainer an – und gibt es keinen Plan B.
Neben einem sportlich holprigen Start des TSV Weilimdorf in die erste Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte, macht die Trainerdiskussion den Beteiligten zu schaffen. Seit mehreren Wochen kursierten zwei Fragen an der Giebelstraße: Macht der Meistercoach Manuel Fischer weiter? Und, falls nein, wer übernimmt den Posten? Zumindest das erste Fragezeichen ist nun geklärt: Fischer hört auf. Zuletzt stand er Ende August beim 1:3 gegen den FC Esslingen an der Seitenlinie, fehlte seither krankheitsbedingt. Am Montag hat er sich bereits von seiner Mannschaft verabschiedet. Für die damit offene, zweite Frage deutet sich in Oliver Stierle, der in Fischers Abwesenheit von dessen Co-Trainer zum Interimschefcoach aufgestiegen war, eine interne Lösung an.