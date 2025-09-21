Fußball: Verbandsliga: Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter

Nach der Klatsche gegen den TSV Berg ist beim Fußball-Verbandsligisten die Zeit des Beschönigens vorbei. Der Totaleinbruch in Hälfte zwei wirft Fragen zur Klassentauglichkeit auf.
Nach dem Abpfiff machte Jovan Djermanovic seinem Frust lautstark Luft: „Woche für Woche lassen wir uns abschlachten“, polterte der Kapitän des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Mit 1:6 war seine Mannschaft gerade zuhause gegen den TSV Berg unter die Räder gekommen. Die Krise weitet sich also aus. Bemerkenswert dabei: Nach 45 ausgeglichenen Minuten war es zur Halbzeitpause noch 0:0 gestanden. Dann aber folgte ein regelrechter Schiffbruch, der bei den Echterdingern so manche Tugend vermissen ließ. Oder, um es mit Djermanovics Worten zu sagen: „Es wird Zeit, dass wir uns mal Eier wachsen lassen.“