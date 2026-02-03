Fußball-Verbandsliga: Calcio weiter auf Sparkurs – auch der Kapitän ist weg

Am Montagabend endete die Wechselfrist in der Fußball-Verbandsliga. Hat sich noch etwas getan bei Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem TSV Weilimdorf?
In den vergangenen Jahren sorgte Calcio Leinfelden-Echterdingen bis zur Ende der Wechselfrist häufig für Schlagzahlen. Es kam entweder zu kurzfristigen, namhaften Verpflichtungen oder einer großen Anzahl von neuen Akteuren, die teilweise schon erste, aber wenig vielversprechende Gehversuche bei höherklassigen Clubs getätigt haben. Aber dann bei den Italo-Schwaben nicht so einschlugen wie gewünscht. Und diesmal? Diesmal stellt sich die Lage ganz anders dar. Zugänge? Fehlanzeige. Abgänge, deren drei. Der Routinier und Oberliga-erfahrene Pero Mamic gab seinen Abschied beziehungsweise die Rückkehr in seine Heimat Kroatien bereits in der Vorrunde bekannt, Abwehrspieler Maximilian Kuchler hat sein Ja-Wort dem Liga-Konkurrenten TSV Weilimdorf gegeben. Und kurz vor Ablauf der Wechselfrist an diesem Montag ist nun auch noch der Kapitän Jovan Djermanovic abgewandert.