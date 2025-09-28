Fußball: Verbandsliga: Calcio stoppt Negativlauf und verliert seine Allzweckwaffe

Gegen den SSV Ehingen-Süd gelingt den Filder-Kickern die Wende. Indes bahnt sich der Winterabgang von einem der Torschützen an.

Es geht doch. Nach fünf Spielen ohne Sieg feiert der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen einen 2:0-Auswärtstriumph beim SSV Ehingen-Süd. Balsam für die geschundene Seele der Italo-Schwaben also, vor allem nach der herben 1:6-Klatsche gegen den TSV Berg am vorigen Wochenende. Die Gefühlslage nach dem Spiel? „Ohhh, sehr gut“, atmet der Sportliche Leiter Josip Pranjic auf. „Endlich mal wieder ein Sieg und das zu Null.“

Von der ersten Minute an habe sich gezeigt: Die gesamte Mannschaft erwischte einen „Sahnetag“, die angekündigten Maßnahmen zur Stimmungsaufhellung machten sich bezahlt. „Fußballtennis und Spaßtraining, damit die Jungs wieder Lust am Fußball bekommen“, beschreibt Pranjic das Motto der zurückliegenden Trainingswoche, und erläutert: „Nach der Klatsche gegen Berg wollten wir die Spieler nicht noch mehr bestrafen.“ Während Kapitän Jovan Djermanovic gegen Ehingen-Süd aufgrund einer leichten Fersenverletzung zunächst auf der Bank Platz nahm, kamen Georgios Kaligiannidis und Stefan Todorović zu ihrem Startelfdebüt in der laufenden Saison.

Zum Mann des Tages avancierte indes Dan Constantinescu, der in Djermanovics Abwesenheit die Kapitänsbinde trug und das 1:0 durch Pero Mamic per Eckball vorbereitete (58.). Bittere Randnotiz zum vielseitigen Zwei-Meter-Mann, der dieses Mal als Sturmspitze auflief: Mamic wird den Verein im Winter verlassen. „Seine Partnerin bekommt ein Kind und er geht in seine Heimat nach Kroatien zurück“, erzählt Pranjic über den 28-Jährigen, der erst im Sommer vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen gekommen war.

Das zweite Tor des Tages steuerte Davide Vittorio kurz vor Schluss bei (90.+2). Mit dem Sieg verlässt Calcio den vorletzten Tabellenplatz, liegt nun auf Rang 14.

Calcios „Spieler des Spiels“

Dan Constantinescu. Lief dieses Mal auf der Sechs auf und führte die Mannschaft wie gewohnt mit viel Kampfgeist und Kommunikation an. Bereitet zudem den Dosenöffner durch Pero Mamic vor. (Nominierungen: 3)

SSV Ehingen-Süd: Benkovic – Teßmann, Deiss (74. Barone), Schuhmacher (82. Haiß), Eiselt – Paul – Schrode, Sachpazidis (58. Filho) – Peter (74. Rupp), Strobel – Kräutter (69. Akhabue). Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Todorovic, Unger, Olteanu, Vieira – Constantinescu – Zekaj (70. Djermanovic), Kaligiannidis (90.+2 Vittorio) – Aziz (75. Isik), Mamic, Casian-Matei Ulici (78. Andrei-Lucian Ulici).