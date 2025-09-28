Fußball: Verbandsliga: Calcio stoppt Negativlauf und verliert seine Allzweckwaffe

Gegen den SSV Ehingen-Süd gelingt den Filder-Kickern die Wende. Indes bahnt sich der Winterabgang von einem der Torschützen an.
Es geht doch. Nach fünf Spielen ohne Sieg feiert der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen einen 2:0-Auswärtstriumph beim SSV Ehingen-Süd. Balsam für die geschundene Seele der Italo-Schwaben also, vor allem nach der herben 1:6-Klatsche gegen den TSV Berg am vorigen Wochenende. Die Gefühlslage nach dem Spiel? „Ohhh, sehr gut“, atmet der Sportliche Leiter Josip Pranjic auf. „Endlich mal wieder ein Sieg und das zu Null.“