Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag: Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Im Spiel gegen den Vizemeister muss es nun das bisherige Personal richten. Derweil geht der TSV Weilimdorf auf weite Fahrt – und entschuldigt sich dessen Trainer bei einem Spieler.

Die einen wollen in den Flow finden, die anderen wollen ihren unter dem bis auf Weiteres neuen Cheftrainer behalten: Das ist die Ausgangslage für Calcio Leinfelden-Echterdingen und den TSV Weilimdorf vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Verbandsliga an diesem Mittwochabend. Dabei gehen die Echterdinger in die schwere Heimaufgabe gegen den amtierenden Vizemeister FC Holzhausen mit einer Enttäuschung: Der erhoffte Wunschtransfer für den bisher schwächelnden Angriff ist gescheitert.

Calcio Leinfelden-Echterdingen – FC Holzhausen (Mittwoch, 19.30 Uhr) Elf Tage Spielpause als Gelegenheit, an den bisherigen Schwächen zu arbeiten. Und: vor allem auch, um am Kader nachzubessern – das war der Calcio-Plan gewesen. Zumindest Teil zwei hat nicht geklappt. Statt ihren Wunschtransfer vollends fix zu machen, mussten die Echterdinger kurz vor Ablauf der Sommer-Wechselperiode eine unerwartete Absage hinnehmen: Luca Wöhrle (31) bleibt nun doch beim Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV. Calcio-Pech, dass am Hohenstaufen die Karten mit der Trennung von Trainer Mario Klotz kurzfristig neu gemischt worden sind. „Wir waren uns eigentlich bereits in allen Punkten einig“, sagt der Echterdinger Coach Francesco Di Frisco. Wöhrle hätte mit seinem Torriecher und seiner Routine aus rund 250 Oberliga-Einsätzen perfekt ins Profil gepasst.

Nun bleibt beim Filderclub nichts anderes übrig als umzudisponieren. Die Hoffnung, doch noch Verstärkung zu erhalten, hat Di Frisco zwar nicht aufgegeben. „Wir müssen im Sturm noch etwas tun“, steht für ihn unverändert fest. Den Markt sondieren er und seine Mitstreiter mittlerweile verstärkt nach vertrags- respektive aktuell vereinslosen Spielern, deren Verpflichtung auch außerhalb der offiziellen Fristen noch möglich wäre. Fürs Erste aber hat es weiterhin das vorhandene Personal zu richten. Und da wartet an diesem Mittwochabend gleich einmal eine Schwergewichtsaufgabe. Eine, in der, Ironie des Schicksals, sich auf dem Papier just ein Offensivduell abzeichnet, das gegensätzlicher kaum sein könnte.

Gerade mal drei Törchen haben die Echterdinger in ihren bisherigen vier Saisonspielen zustande gebracht. Demgegenüber hat der Spieler aller Spieler des Gegners allein bereits siebenmal eingenetzt. Gestatten: Janik Michel. Der 33-Jährige ist bei den Holzhausenern seit Jahren der Mann mit der eingebauten Torgarantie – und auch der Mann der Rekorde. So oft wie er hat noch nie ein Spieler in einer württembergischen Verbandsliga-Saison getroffen. 2021/2022 stand der Zähler für den ehemaligen Ulmer Regionalliga-Kicker schließlich bei 47. Und auch Michels 37 Einschüsse der vergangenen Runde, klar, bedeuteten wieder Platz eins im Scorer-Ranking.

Die eine Calcio-Frage ist also: Wie stoppt man diesen Spieler? „Es ist sehr schwer, ihn in den Griff zu bekommen“, weiß Di Frisco, der noch offen lässt, wen er neben dem gesetzten Dan Constantinescu als zweiten Innenverteidiger aufbieten wird. Auch Lukas Zweigle und Julian Unger stehen nach ihren Verletzungspausen wieder als Optionen zur Verfügung.

Amenta vor der Rückkehr

Und die andere Frage lautet, siehe oben: Wie beheben die Echterdinger gleichzeitig ihre eigene Angriffsmalaise? In der zuletzt spielfreien Woche hat Di Frisco schwerpunktmäßig Flankenläufe und Flankenbälle üben lassen. In den Zuspielen ins Sturmzentrum hatte es zuletzt immer wieder an Präzision gefehlt. Einige Erwartungen lasten dabei auf einem weiteren Kader-Rückkehrer: Auch Emilio Amenta ist endlich wieder fit. Einiges deutet darauf hin, dass der Youngster nach jüngstem Probelauf in der zweiten Mannschaft nun bei der „Ersten“ in die Startformation rutschen wird. Zu jener gehörte er letztmals im März.

Insgesamt hat Di Frisco die personelle Qual der Wahl. Erstmals seit Rundenbeginn sind alle Stammkräfte an Bord – was den Trainer „optimistisch stimmt, dass wir jetzt den ersten Heimdreier holen“. Dem Namen des Gegners und den erwähnten Sorgen zum Trotz.

Spfr. Dorfmerkingen – TSV Weilimdorf (Mittwoch, 17.45 Uhr)

So können sich Zeiten ändern. Vor nicht wenigen Jahren hätten sich beim TSV Weilimdorf wohl die meisten Spieler bei einem derartigen Ansinnen noch an die Stirn getippt: An einem Mittwochnachmittag gute 100 Kilometer zu einem Auswärtsspiel? Deswegen bitte mal am Arbeitsplatz Urlaub einreichen? Nun, in dieser Woche, ist es tatsächlich so. Mit dem sportlichen Erfolg wächst beim Aufsteiger die sportliche Professionalität, wenn auch im hiesigen Fall notgedrungen. Dass er von einer Anstoßzeit 17.45 Uhr an einem Werktag auf der Ostalb eher wenig hält, daraus macht Oliver Stierle keinen Hehl. „Ich weiß nicht, wer solche Planungen macht“, merkt er kopfschüttelnd an.

Doch sollen die ungewohnten Rahmenbedingungen dem Weilimdorfer Flow auf dem Rasen keinen Abbruch tun. Die Devise ist klar: Die Mannschaft soll genau dort weitermachen, wo sie in den beiden vergangenen Begegnungen unter dem Derzeit-Cheftrainer Stierle aufgehört hat. Wie erwartet hat der Verein den 42-Jährigen am Montag in seinem neuen Amt bestätigt – zumindest so lange, bis sich mit dem im Krankenstand befindlichen eigentlichen Coach Manuel Fischer eine neue Situation ergibt.

Die Leistungen beim höchst achtbaren Pokal-1:2 gegen die Stuttgarter Kickers sowie beim Liga-4:0 am Wochenende gegen die TSG Tübingen dienen nun als Maßstab. „Wenn wir so performen wie in diesen beiden Spielen, dann werden wir auch in Dorfmerkingen Zählbares holen“, ist Stierle überzeugt. Dabei warnt er vor einer Bewertung des Gegners anhand des Tabellenstands. Nachdem der gastgebende Ex-Oberligist in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib sicherte, steht er auch jetzt schon wieder in der Abstiegszone. Gleichwohl erwartet Stierle einen „robusten, zweikampfstarken“ Widersacher. Stichwort raue Ostalb.

In der Weilimdorfer Erfolgself von zuletzt dürfte es dabei mindestens zwei Änderungen geben. Samir Genc fehlt gelb-rot-gesperrt. Und im Fall von Enis Küley (muskuläre Probleme) tendiert Stierle dazu, „kein Risiko einzugehen“. Sprich: den Spielgestalter pausieren zu lassen. Sicher neu in die Mannschaft rückt Angelo Goncalo Ferreira Kakou – vielleicht ja ein Stück weit Trost für ihn. Am Samstag hatte Stierle den Neuzugang aus Portugal quasi mit der Höchststrafe belegt. In der zweiten Hälfte eingewechselt, gerade mal 18 Spielminuten später wieder ausgewechselt. „Sehr bitter für ihn. Aber nach schnellem Gelb für ihn und dem Platzverweis von Samir musste ich taktisch reagieren“, erläutert Stierle. Hinterher habe er sich beim Spieler entschuldigt. Nun folgt für jenen das Startelfmandat.

Weiterhin nicht dabei sind die verletzten Anthony Jeremy Raheem (nach Kahnbeinbruch kurz vor dem Wiedereinstieg), Josip Biljeskovic und Tarik Bouich sowie die Urlauber Daniel Baierle, Maximilian Wocjik und Yasin Kadir Yilmaz.