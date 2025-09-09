Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag: Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Im Spiel gegen den Vizemeister muss es nun das bisherige Personal richten. Derweil geht der TSV Weilimdorf auf weite Fahrt – und entschuldigt sich dessen Trainer bei einem Spieler.
Die einen wollen in den Flow finden, die anderen wollen ihren unter dem bis auf Weiteres neuen Cheftrainer behalten: Das ist die Ausgangslage für Calcio Leinfelden-Echterdingen und den TSV Weilimdorf vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Verbandsliga an diesem Mittwochabend. Dabei gehen die Echterdinger in die schwere Heimaufgabe gegen den amtierenden Vizemeister FC Holzhausen mit einer Enttäuschung: Der erhoffte Wunschtransfer für den bisher schwächelnden Angriff ist gescheitert.