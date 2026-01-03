Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Hinrunden-Spieler in der Kreisliga A2

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil fünf: Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2.

Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost und der ABV Stuttgart liefern sich an der Spitze der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, ein enges Rennen. Mit 34 Zählern hat der Verein aus dem Stuttgarter Osten zur Winterpause die Nase vorn, der Waldau-Club liegt mit 31 Punkten knapp dahinter auf Platz zwei. Bei der Wahl zum besten Spieler der bisherigen Saison ist die Reihenfolge allerdings umgekehrt.

15 von 16 Trainern der Liga haben sich an der Umfrage unserer Zeitung beteiligt und jeweils die drei aus ihrer Sicht herausragenden Hinrunden-Akteure genannt. Der ABV-Spielmacher Leon Pachonick erhielt dabei die meisten Stimmen (sechs), dicht gefolgt vom Waldebene-Duo Ioannis Potsou und Andreii Shamenko (beide fünf).

„Er ist das Herz des ABV-Teams“, sagt Erdinc Cakir, Coach von Ligakonkurrent Spvgg Stetten, über Pachonick. Auch dessen eigener Trainer Achim Häusler hebt die Bedeutung des Mittelfeldmanns hervor: „Er leitet unser ganzes Spiel.“ Der Gelobte selbst zeigt sich bescheiden und attestiert sich lediglich ein „recht gutes Spielverständnis“.

Mit dem Bezirksliga-Absteiger ABV peilt Pachonick, der zu Beginn seiner Aktivenkarriere für Olympia Laupheim in der Verbandsliga gespielt hat, den direkten Wiederaufstieg an. „Nicht so zufrieden“ ist er deshalb mit dem bisherigen Saisonverlauf. Doch trotz des Rückstandes auf den Kontrahenten Waldebene gibt sich der 28-Jährige zuversichtlich: „Wenn wir alles reinhauen, haben wir eine realistische Chance, noch auf Platz eins zu klettern.“

Stimmen-Ergebnis

1. Leon Pachonick (ABV Stuttgart, sechs Stimmen)

2. Ioannis Potsou (FSV Waldebene Stuttgart-Ost, fünf) und Andreii Shamenko (FSV Waldebene Stuttgart-Ost, fünf)

4. Elvir Gashi (KF Kosova Bernhausen, drei)

5. Dean Kovacevic (TSV Kemnat, zwei), Deniz Yalcin (Spvgg Stetten, zwei), Florian Horn (KV Plieningen, zwei) und Tom Irion (SV Vaihingen II, zwei)

9. vierzehn Spieler mit je einer Stimme

Abstimmungsmodus

Jeder Verein der Staffel hatte drei Stimmen. In 15 Fällen haben die Trainer ihr Votum abgegeben. Nicht beteiligt hat sich der SV Sillenbuch.