Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Hinrunden-Spieler in der Kreisliga A2

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil fünf: Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2.
Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost und der ABV Stuttgart liefern sich an der Spitze der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, ein enges Rennen. Mit 34 Zählern hat der Verein aus dem Stuttgarter Osten zur Winterpause die Nase vorn, der Waldau-Club liegt mit 31 Punkten knapp dahinter auf Platz zwei. Bei der Wahl zum besten Spieler der bisherigen Saison ist die Reihenfolge allerdings umgekehrt.