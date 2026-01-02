Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Hinrunden-Spieler in der Kreisliga A1

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil vier: die Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1.

Mit der Verpflichtung von Emir Dogansoy ist Türkspor Stuttgart im Sommer ein echter Coup gelungen – dieses Urteil lässt sich schon wenige Monate später fällen. Schließlich hat der vom B-Kreisligisten Stuttgarter Sportclub gewechselte Angreifer für den Tabellendritten bereits 23 Treffer in 14 Einsätzen erzielt. Dazu kommen sieben Torvorlagen.

Der Lohn für Dogansoys Leistungen: die Wahl zum besten Spieler der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, bei der Winterpausen-Umfrage unserer Zeitung. 15 von 16 Trainern haben mitgemacht und jeweils für drei Akteure gestimmt. Sechs Coaches nannten Dogansoy. Er erhielt damit zwei Stimmen mehr als der 19-jährige Nikitas Skordoulis, mit 16 Toren Lichtblick bei Kellerkind SC Stammheim.

Der Türkspor-Trainer Memik Erdogan charakterisiert seinen Topstürmer folgendermaßen: „Er ist ein Goalgetter, sehr explosiv und beidfüßig.“ Er sieht trotz der starken Auftritte aber noch Luft nach oben beim 23-Jährigen – und das nicht nur wegen mehrerer verschossener Elfmeter. „Ich will ihn dazu bringen, defensiv noch mehr zu arbeiten“, sagt Erdogan. Dabei ist er zuversichtlich, den Verbandsliga-erfahrenen Dogansoy – 21 Spiele für den VfB Neckarrems in der Saison 2021/2022 – halten zu können. „Ich habe den Eindruck, dass er sich bei uns wohl fühlt.“

Stimmen-Ergebnis

1. Emir Dogansoy (Türkspor Stuttgart, sechs Stimmen)

2. Nikitas Skordoulis (SC Stammheim, vier)

3. Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart, drei), David Lazic (OFK Beograd Stuttgart, drei), Dennis Klose (SSV Zuffenhausen, drei), Otis Raiser (SV Prag Stuttgart, drei)

7. Ugur Capar (Türkspor Stuttgart, zwei), Joshua Menger (TSV Uhlbach, zwei), Marin Pranjic (Sportvg Feuerbach, zwei)

10. 15 Spieler mit je einer Stimme.

Abstimmungsmodus

Jeder Verein der Staffel hatte drei Stimmen. In 15 Fällen haben die Trainer ihr Votum abgegeben. Nicht beteiligt hat sich der SC Stammheim.