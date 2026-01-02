Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Hinrunden-Spieler in der Kreisliga A1

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil vier: die Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1.
Mit der Verpflichtung von Emir Dogansoy ist Türkspor Stuttgart im Sommer ein echter Coup gelungen – dieses Urteil lässt sich schon wenige Monate später fällen. Schließlich hat der vom B-Kreisligisten Stuttgarter Sportclub gewechselte Angreifer für den Tabellendritten bereits 23 Treffer in 14 Einsätzen erzielt. Dazu kommen sieben Torvorlagen.