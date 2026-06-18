Fußball TV Oeffingen: „Ich weiß, die Tür steht offen“ – Maldin Ymeraj schließt Rückkehr nicht aus

Der mitspielende Co-Trainer und einstige albanische Fußball-Profi Maldin Ymeraj verlässt den TV Oeffingen und wechselt als Spielertrainer zum FC Reka Stuttgart in die Kreisliga B.
Kürzlich wurde offiziell, dass Maldin Ymeraj nach dreieinhalb Jahren den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen verlässt, für den er in der vergangenen Saison 24 Treffer erzielte und oft genug der Unterschiedsspieler war. Doch der 31-jährige ehemalige albanische Fußballprofi will als Spieler kürzertreten, um mehr Zeit für seine kleine Familie zu haben. Und Ymeraj will künftig mehr von der Linie aus agieren und zwar beim FC Reka Stuttgart, der in der Stuttgarter Kreisliga B am Ball ist.