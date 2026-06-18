Fußball TV Oeffingen: „Ich weiß, die Tür steht offen“ – Maldin Ymeraj schließt Rückkehr nicht aus

Kürzlich wurde offiziell, dass Maldin Ymeraj nach dreieinhalb Jahren den Fußball-Landesligisten TV Oeffingen verlässt, für den er in der vergangenen Saison 24 Treffer erzielte und oft genug der Unterschiedsspieler war. Doch der 31-jährige ehemalige albanische Fußballprofi will als Spieler kürzertreten, um mehr Zeit für seine kleine Familie zu haben. Und Ymeraj will künftig mehr von der Linie aus agieren und zwar beim FC Reka Stuttgart, der in der Stuttgarter Kreisliga B am Ball ist.

Herr Ymeraj, alle in Oeffingen bedauern sehr, dass Sie gehen, allen voran Trainer Haris Krak. Gibt es keine Chance, dass Sie doch noch Ihre Meinung ändern?

Tatsächlich haben wirklich alle beim TVOe versucht, mich zum Bleiben zu überreden. Mir fällt der Abschied auch nicht leicht, aber meine Entscheidung steht. Ich will mich jetzt erst einmal auf mein Ziel konzentrieren, als Trainer zu arbeiten. Was danach wird, werden wir sehen.

Sie werden Spielertrainer beim B-Kreisligisten FC Reka Stuttgart?

Ja, aber der Fokus liegt ganz eindeutig auf dem Amt als Trainer. Klar werde ich ab und an mitspielen, aber mir geht es vor allem darum, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Karriere zu machen. Als Fußballer habe ich es nicht ganz nach oben geschafft, vielleicht gelingt es mir als Trainer. Ich will es auf alle Fälle versuchen und die ersten Schritte in diese Richtung gehen.

Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie den TVOe nach dreieinhalb Jahren verlassen?

Wir hatten eine sehr anstrengende Runde, und ich war nach dem Ausfall von unserem damaligen Coach Rico Scheurich als sein Co-Trainer und als Spieler mehr gefordert als es ursprünglich geplant und auch gedacht war. Es war einfach etwas zu viel in letzter Zeit, und es war auch eine etwas verschenkte Saison.

Wie meinen Sie das?

Wir hatten zu Saisonbeginn einen Kader, der gut genug war, dass wir um den Aufstieg hätten mitspielen können. Im Prinzip gab es in dieser Runde nur zwei ernsthafte Gegner, die SKV Rutesheim und den FV Löchgau, und gegen beide Mannschaften haben wir in unserer guten Zeit auch richtig gut ausgeschaut. Leider ist abseits des Spielfelds vieles anders gelaufen als geplant. Denn so eine Chance bekommen wir wohl nicht so schnell wieder, und das ist sehr schade.

Sie sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal Vater geworden. Hat auch das Ihre Entscheidung beeinflusst?

Natürlich geht es auch darum, dass ich mehr Zeit für die Familie haben möchte. In der Landesliga trainieren wir dreimal in der Woche und an den Wochenende gibt es Spiele mit teilweise längeren Anfahrten. In der Kreisliga B stehen nur zwei Trainingseinheiten in der Woche an, die Gegner kommen aus dem Umkreis, und der FC Reka hat seinen Sitz in Zuffenhausen, wo ich wohne.

Im Trikot des TV Oeffingen selten zu stoppen: Maldin Ymeraj Foto: Eva Herschmann

Während bei der gerade laufenden Fußball-Weltmeisterschaft ein Luka Modric mit 40 Jahren für die kroatische Nationalmannschaft und ein Cristiano Ronald mit 41 für die Portugiesen noch auf dem Platz stehen, wollen sie sich tatsächlich schon im Alter von 31 Jahren vom aktiven Fußball etwas zurückzuziehen. Ist das nicht ein bisschen früh?

Wie gesagt, ich kann nur für den Moment reden. Ich weiß noch nicht, wie sehr mir der Fußball letztendlich fehlen wird und ob und wann es mich wieder auf den Platz drängt. Aber jetzt will ich erst einmal die ersten Schritte in Richtung Trainer machen und die B- oder C-Lizenz angehen, je nachdem, was verlangt wird, weil ich ja schon erste Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt habe. Aber bisher habe ich als Co-Trainer fungiert, weil ich ein guter Fußballer bin, als Trainer will ich mit meiner Philosophie die Menschen überzeugen. Und sollte ich mit dem FC Reka in die Kreisliga A aufsteigen, kann ich mir die ersten Meriten als Trainer verdienen.

Sie waren einige Male in dieser Saison angeschlagen, spielt auch ihr Körper eine Rolle für die Entscheidung, erst einmal kürzer zu treten?

Tatsächlich hatte ich schon viele Verletzungen. Mein Körper gibt langsam auf.

Herr Ymeraj, in Oeffingen werden sie nicht nur Ihre Tore vermissen, sondern auch Sie als Mensch. Haris Krak hat erzählt, dass Sie nach der Blinddarm-Operation gemeinsam mit seiner Tochter am Krankenbett saßen und gewartet haben, bis er aus der Narkose aufwacht. Es scheint, da sind viele Emotionen im Spiel?

Das sind es in der Tat. Der Abschied fällt mir schwer. Ich hatte eine gute Zeit in Oeffingen unter dem Trainer Haris Krak, aber auch unter Rico Scheurich. Wir haben vieles gemeinsam erlebt und geschafft. Ich möchte allen in Oeffingen Danke sagen. Ich gehe voller Liebe und weiß, dass die Tür dort für mich immer offen steht. Jetzt will ich beim FC Reka meine Leistung bringen, auch mit ganzem Herzen. Aber wenn ich jemals wieder Landesliga spielen werde, dann beim TV Oeffingen.

Sportsmann und Familienmensch

Sportliches

Maldin Ymeraj, Jahrgang 1995, wuchs in Griechenland auf, durchlief die Fußballschule von Panathinaikos Athen und war in Albanien A-Juniorennationalspieler. Zwei Jahre spielte Ymeraj bei Akropolis Idrottsförening in der dritten schwedischen Liga, dann in Albanien beim Erstligisten FK Kukësi und beim Superliga-Verteter FC Luftëtari Gjirokaster. In der Saison 2018/2019 trat er mit dem FC in der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den FK Ventspils aus Lettland an, der das Hinspiel klar mit 5:0 gewonnen hat. Das Rückspiel war enger, und Maldin Ymeraj erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2, Endstand war 3:3. Im Sommer 2020 kam der damals 25-Jährige mit großen Ambitionen und bereits guten Sprachkenntnissen nach Deutschland. Über den SV Donaustauf, der in der Bayernliga spielte, wollte er den Sprung in die dritte deutsche Liga schaffen. Doch die Coronapandemie grätschte dem Fußballprofi mit albanischem und griechischem Pass in seine Zukunftspläne als Fußball-Profi.

Privates

Maldin Ymeraj – den Namen hat sein Vater Bujar ausgesucht, der ein großer Fan vom AC Mailand und vor allen von Verteidiger Paolo Maldini ist – hat in Deutschland eine Ausbildung als Fachkraft Lagerlogistik absolviert und arbeitet auch in diesem Beruf. Im vergangenen Jahr ist Maldin Ymeraj, der in Zuffenhausen wohnt, zum ersten Mal Vater geworden. Von August an geht er in Elternzeit.