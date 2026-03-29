Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Samstag das nächste Auswärtsspiel – diesmal mit 1:4 (1:3) beim Tabellenvierten.
Noch zehrt der Fußball-Landesligist TV Oeffingen vom Punktepolster aus der Hinrunde, doch der Abstand zur Abstiegszone schrumpft mit jedem Spieltag. Auch bei der TSG Öhringen konnte die Mannschaft um Trainer Haris Krak die Trendwende nicht einläuten, kassierte stattdessen die sechste Niederlage in Serie. Die Partie am Samstag ging mit 4:1 (2:1) an die Gastgeber, die damit zum ersten Mal seit ihrem Abstieg in die Landesliga gegen den TVOe gewinnen konnten.