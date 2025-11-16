Im Spiel in der Fußball-Landesliga zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TV Oeffingen haben die Gäste am Samstagnachmittag über weite Strecken dominiert – bis sie sich eine Auszeit nahmen. Die Satteldorfer konnten, nach einer 3:0-Führung für den TVOe, noch auf 2:3 verkürzen. „Wirklich in Gefahr, das Spiel zu verlieren, waren wir aber nie“, sagt Oeffingens Trainer Rico Scheurich nach dem Arbeitssieg im Auswärtsspiel.

Zufrieden nach dem Auftritt auf Rasen Die Bilanz stimmt. Der TV Oeffingen ist seit zehn Spielen ungeschlagen, hat acht Partien davon gewonnen und steht auf Platz vier in der Tabelle. Nicht nur Rico Scheurich, auch Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, war zufrieden nach dem Auftritt. „Es war nicht zu hundert Prozent unser Spiel, auch weil wir lange nicht mehr auf Rasen gespielt haben. Aber wir wollten auswärts drei Punkte holen, und das ist uns gelungen.“

Vor der Pause effektiv nach vorn

Den Großteil der Begegnung hatten die Oeffinger kontrolliert. Und nach 17 Minuten brachte Kevin Kloos die Gäste mit 1:0 in Führung. Das 2:0 resultierte aus einem direkt verwandelten Freistoß von Leonis Memaj aus gut 30 Metern (24. Minute). „Die erste Spielhälfte war einfach für uns, wir mussten kaum Risiko gehen und konnten in Ruhe unser Spiel aufbauen. Und wir waren effektiv nach vorn“, sagt Maldin Ymeraj.

Zu passiv nach dem 3:0

Nach dem Seitenwechsel lief es zunächst weiterhin nach Plan für den TVOe. Mardoche Benjamin Calemba erzielte nach Vorarbeit von Memaj das 3:0 (67.). Doch danach wurde es vogelwild. „Wir wollten das 3:0 verteidigen, doch das hat nicht funktioniert“, sagt Ymeraj. Weil die Oeffinger zu tief standen und das Mittelfeld aufgaben, verloren sie die Spielkontrolle. Baris Yerlikaya erzielte in der 75. Minute das 1:3 für die SpVgg Satteldorf, und Benjamin Utz kurz darauf das 2:3 (79.).

„Es waren einfache Gegentore“, sagt Maldin Ymeraj. Fakt ist aber auch, dass sich der TVOe dann wieder fing. „Wir hatten Chancen und hätten noch ein paar Tore machen können“, sagt der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprofi.

Der Trainer nimmt viel Positives mit

Auch Rico Scheurich nimmt mehr Positives als Negatives aus der Begegnung mit. „Wir waren abgezockt und relativ effizient. Vor allem in den ersten 45 Minuten, als wir aus zwei Chancen zwei Tore gemacht haben.“ Nach der klaren 3:0-Führung sei die Mannschaft dann aber zu passiv geworden, während der Gegner „All in“ gegangen sei, sagt der Oeffinger Coach. „Fußballerisch waren wir aber die bessere Mannschaft, und deshalb geht unser Sieg auch vollkommen in Ordnung.“ TV Oeffingen: Redzepovic – Nektarios Tsouloulis (46. Uckan), Gorica, Hashani, Calemba – Feyhl, Rakic, Ahmeti, Memaj – Kloos (76. Vasilios Tsouloulis), Ymeraj (90.+3 Broos).