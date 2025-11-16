Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag ihre Auswärtspartie auf dem Rasenplatz der SpVgg Satteldorf mit 3:2 (2:0).
Im Spiel in der Fußball-Landesliga zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TV Oeffingen haben die Gäste am Samstagnachmittag über weite Strecken dominiert – bis sie sich eine Auszeit nahmen. Die Satteldorfer konnten, nach einer 3:0-Führung für den TVOe, noch auf 2:3 verkürzen. „Wirklich in Gefahr, das Spiel zu verlieren, waren wir aber nie“, sagt Oeffingens Trainer Rico Scheurich nach dem Arbeitssieg im Auswärtsspiel.