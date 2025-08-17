Fußball: TSV Weilimdorf: Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.

Im gleich nächsten historischen Moment für seinen Verein mochte sich der Trainer eine kleine Schelte nicht verkneifen. Schöne Grüße an alle Nörgler und Mahner: „Das war mir zuletzt alles etwas zu negativ“, sagte Manuel Fischer im Rückblick rund um das Saisonauftakt-2:5 der Seinen vom Wochenende zuvor. Inzwischen, kein Zweifel, haben die Fußballer des TSV Weilimdorf die „richtigen“ Antworten gegeben. Mittwoch: zum überhaupt ersten Mal der Einzug ins Achtelfinale des WFV-Pokals. Und nun, nur drei Tage später? Ein 4:1 im Verbandsliga-Neulingsduell beim FC Rottenburg – und damit der überhaupt erste Sieg der Nord-Stuttgarter in der höchsten württembergischen Spielklasse.

In der noch jungen Saison ergibt sich hiernach für Fischer eine Rechnung, die sich durchaus sehen lassen kann: „Fünf Pflichtspiele, viermal gewonnen“, wenn man Liga- und Cupwettbewerb zusammennimmt. Heißt für den Coach: „Man sollte in das eine verlorene Spiel gegen Fellbach nicht zu viel hineininterpretieren – wir sind gut unterwegs.“ Aktuell auch dank eines kurzfristigen weiteren Neuzugangs. Gestatten: Angelo Goncalo Ferreira Kakou. Den 22-jährigen Portugiesen zauberten die Weilimdorfer mehr oder weniger aus dem Hut. Aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen in Stuttgart gelandet, hatte der Youngster selbst bei Fischer angeklopft, ob er mal mittrainieren dürfe. Er durfte, und dann ging es schnell. Blitztransfer, Startelfdebüt. Auf der Sechserposition attestiert Fischer seinem Einsteiger, der in seiner Heimat unter anderem in der vierten Liga kickte (zuletzt AD Baiao), „ein sehr, sehr gutes Spiel“.

Inwieweit die Kaderplanungen damit abgeschlossen sind, bleibt abzuwarten. Nicht ausschließen will Fischer, dass bis zum Ende der Wechselfrist innerhalb der nächsten zwei Wochen noch Weiteres passiert. „Kann schon sein. Wir schauen mal“, sagt der Trainer. Handlungsbedarf hatten die Weilimdorfer wie berichtet vor allem in der Innenverteidigung noch gesehen – eine Rolle, die nun allerdings auch der Debütant Kakou bekleiden könnte.

Die Entscheidung am Samstag erzwangen die Gäste mit zwei Tore-Doppelschlägen. Kurz vor der Pause münzten sie zwei Balleroberungen eiskalt in eine 2:0-Führung um. Riccardo Scarcelli und Bastian Joas trafen (37./45.+1) nach Vorarbeit des jeweils anderen. Und in der Endphase legte dann der eingewechselte Daniel Baierle nach. Als Joker stellte er mit einer Einzelleistung gegen die gegnerische Abwehr sowie nach einem Konter seine Knipserqualitäten unter Beweis (79./90.+1).

Nebensache somit, dass Fischers Elf mit dem Anschlusstreffer des Rottenburger Abwehrchefs René Hirschka (49.) zwischendurch ordentlich ins Wackeln geraten war. „Das Ergebnis ist zu hoch. Es spiegelt das Spiel nicht wider“, beklagt der Gastgeber-Coach Marc Mutschler. Freilich, auf Weilimdorfer Seite hat sich keiner daran gestört.

Weilimdorfer „Spieler des Spiels“

Daniel Baierle (Nominierungen: 1). So muss man sich das wohl vorstellen, wenn ein Joker sticht. Nicht nur wegen seiner beiden späten Tore, mit denen er den Deckel drauf machte, eine starke Leistung. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte brachte der Angreifer überhaupt Schwung ins Weilimdorfer Spiel.

FC Rottenburg: Häfner – Votentsev, Hirschka, Langer – Bader (83. Narr), Heberle (90.+5 Angerer), Rohrer, Leyhr – Behr (73. Ackermann) – Eberle (54. Jansen), Biesinger (46. Stepanenko).

TSV Weilimdorf: Barisic – Zinram-Kisch, Bozoglu, Njie (60. Sadikovic), Apler (90.+1 Kugiumtzidis) – Kakou – Genc (72. Kiral), Offei (83. Fara), Küley (54. Baierle), Scarcelli – Joas.