Fußball: TSV Weilimdorf: Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

Der Fußball-Verbandsligist verliert bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit 2:9. Der Trainer Oliver Stierle kündigt eine knallharte Analyse und mögliche Konsequenzen an.
So schnell will Oliver Stierle seine Spieler des Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf nicht davonkommen lassen.„An diesem Freitag folgt eine knallharte Analyse. Ich kann das so nicht akzeptieren“, sagt der Trainer. Einstweilen sitzt beim Aufsteiger allen Beteiligten weiter der Schrecken in den Gliedern. Mit sage und schreibe 2:9 (!) haben die Stuttgarter ihr Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen verloren. Ein Debakel, das den vorherigen Aufschwung abrupt beendet. Stierle erkannte individuelle Fehler zuhauf.