Fußball: TSV Weilimdorf: Nach 4:0-Sieg: Coach Stierle vor der nächsten Beförderung

Der eigentliche Co-Trainer nutzt beim Verbandsligisten seine Zwei-Spiele-Bewährungschance, aktuell auch dank des Gegners Tübingen. Ein Weilimdorfer glänzt mit Traumtor.
Und dann ging es in die Luft. Die spontane Dusche aus den Wasserflaschen hatte Oliver Stierle bereits lachend über sich ergehen lassen, als ihn seine Spieler auch noch an Armen und Beinen packten und in die Höhe warfen, als befände er sich auf einem Trampolin. Es waren Szenen, wie man sie eigentlich nur von einem Saisonende kennt, bei einem Aufstieg etwa. Aber schon an einem fünften Spieltag? Ja, die Freude beim Aufsteiger TSV Weilimdorf musste raus nach dessen überhaupt erstem Heimsieg in der Fußball-Verbandsliga, dem 4:0 am Samstag gegen eine überforderte Gäste-Elf der TSG Tübingen. Nicht nur das: Zugleich durfte man die Form des Jubels durchaus als Votum der Mannschaft interpretieren – nämlich für Stierle, der auch deshalb kurz vor einer internen Beförderung steht.