Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf bricht nach kompakten 60 Minuten und einem 0:0 beim Tabellenvierten Oberensingen noch ein.
Schon wieder Enis Küley. Der Ersatzkapitän des TSV Weilimdorf hat am Samstag erneut für Gesprächsstoff beziehungsweise seinen vorzeitigen Abgang gesorgt. Der Spielmacher der Nord-Stuttgarter flog in der Partie beim bisherigen Tabellenvierten TSV Oberensingen nach 81 Minuten wegen eines groben Foulspiels mit Rot vom Platz. Als „völlig unnötig“ bezeichnet Patrick Härle, der den privat verhinderten Chefcoach Oliver Stierle vertrat, die Aktion. Immerhin: Anders als noch vor drei Wochen gegen Heilbronn, als Küley nach zweimaligem Meckern die Ampelkarte sah, hatte seine diesmalige Unbeherrschtheit keine spielentscheidenden Folgen mehr. Es stand aus Weilimdorfer Sicht bereits 0:2, am Ende dann sogar 0:5.