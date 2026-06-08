Fußball SV Fellbach: Zwei Monate Elternzeit in Griechenland – der Coach nimmt eine Auszeit

1 Kiriakos Gountoulas steigt erst wieder im August bei den Fellbacher Fußballern ein. Foto: Günter Schmid

Die Fußballer des SV Fellbach starten am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Runde – ohne Kiriakos Gountoulas.











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Die Fußballer des SV Fellbach haben sich am Samstag mit einer 0:8-Pleite beim Meister Young Boys Reutlingen aus der Saison und in die Pause verabschiedet. Während es für die Spieler und den Trainer Nicos Gountoulas bereits am 2. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Runde weitergeht – das erste Verbandspokalspiel findet am letzten Juli-Wochenende statt – wird Trainier Kiriakos Gountoulas bis Anfang August fehlen. Der junge Vater nimmt eine zweimonatige Elternzeit, die er komplett in Griechenland verbringt. Dabei sein werden in den ersten Trainingseinheiten hingegen mindestens zehn Zugänge, wobei es auch mehr sein können. „Wir sind noch in Gesprächen“, sagt Nicos Gountoulas. Einen Spieler des Spiels hat es in Reutlingen aufseiten des SV Fellbach diesmal nicht gegeben.