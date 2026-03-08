Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen gegen das Ligaschlusslicht VfR Heilbronn mit 3:0 und verbessern sich in der Tabelle auf den siebten Platz.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben einen Start nach Maß in die zweite Saisonphase hingelegt. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg am vorvergangenen Wochenende beim FC Rottenburg verbuchten sie am Samstag auf dem heimischen Kunstrasen die nächsten drei Punkte – 3:0 gegen das Ligaschlusslicht VfR Heilbronn, das jetzt fast schon für die Landesliga planen kann. Denn zum bestenfalls direkt rettenden elften Tabellenplatz besteht für das Überraschungsschlusslicht schon jetzt eine Kluft von elf Punkten. Die Fellbacher hingegen haben ihr Polster auf nun sechs Punkte ausgebaut. Mann des Tages beim ersten zweiten Heimsieg des SVF in dieser Saison war Mert Ali Icmez, der für den verletzten Rafael Terpsiadis in die Startelf gerückt war. Der Offensivmann markierte in der 15. Minute das 1:0 und machte mit seinem zweiten Treffer in der 79. Minute zum 3:0-Endstand alles klar. „Unsere Jungs haben taktisch überragend gespielt und so dem Gegner den Stecker gezogen. Unser Plan ist aufgegangen“, sagte Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos die Fellbacher Mannschaft trainiert.