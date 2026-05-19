Fußball SV Fellbach: Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

1 Fellbachs Innenverteidiger Ibrahim Njie sucht eine neue Herausforderung. Foto: Günter Schmid

Beim A-Kreisligisten Kosova Kernen übernimmt ein Duo die Nachfolge des scheidenden Trainers Labinot Collaku.











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Es bleibt dabei. Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach performen auf fremden Plätzen besser, als auf den heimischen. Die 0:4-Niederlage am Samstag im Max-Graser-Stadion gegen die Spfr Schwäbisch Hall war bereits die siebte in dieser Saison. Gerade einmal 15 Punkte haben die Kicker um ihren Kapitän Leon Bauer in den bisher 15 Heimpartien verbucht. Auswärts dagegen haben die Fellbacher bisher zehnmal gewonnen und belegen hinter den Young Boys Reutlingen und dem FC Holzhausen in dieser Statistik den dritten Platz. Woran die Heimschwäche liegt, ist schwer zu sagen. Am Samstag dürfte die Luft gegen eine Mannschaft, die noch wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib sammeln muss, augenscheinlich raus gewesen sein. Und weil kein SVF-Akteur annähernd gut performt hat, hat sich diesmal auch keiner den Titel Spieler des Spiels verdient, der in dieser Saison noch dreimal vergeben werden kann. Für manche Akteure sind das die letzten Gelegenheiten, sich die Auszeichnung zu holen, weil sie sich in der kommenden Runde nicht mehr das Trikot des SVF überstreifen. Außer Alexander Lang, Henry Strahl und Niklas Weiß (der Innenverteidiger hat sich von seinen Mitstreitern bereits verabschiedet und gehört nicht mehr länger zum Kader) sind dies auch Bendito Calemba und Kristijan Dulabic, deren Verträge nicht verlängert werden. Außerdem die beiden Innenverteidiger Ibrahim Njie und Thomas Bauer, die die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas allerdings gerne gehalten hätten. Doch beide wollen sich einer neue Herausforderung stellen und verlassen wohl den Klub auf eigenen Wunsch. Derweil gibt es den nächsten Zugang zu vermelden. Luca Vullo, 1,90 Meter großer Innenverteidiger, kommt vom Nachbarn FSV Waiblingen. Der 21-Jährige sei technisch sehr stark, beidfüßig und zweikampfstark, heißt es in der Pressemitteilung.