Fußball: SV Fellbach: Sieg mit Schönheitsfehlern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind erfolgreich in die englische Woche gestartet. Das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas besiegte am Samstag vor rund 300 Zuschauern im Max-Graser-Stadion den FC Esslingen mit 4:2 (2:0). Es war der erste Erfolg vor eigenem Publikum, nachdem der Heimspiel-Auftakt am 22. August mit einer 2:4-Niederlage gegen den FC Rottenburg in die Hose gegangen war. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, folgt nun die Partie bei der TSG Tübingen, am kommenden Samstag, 15 Uhr, das nächste Heimspiel gegen die Spfr Dorfmerkingen.