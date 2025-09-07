Fußball: SV Fellbach: Sieg mit Schönheitsfehlern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind erfolgreich in die englische Woche gestartet. Das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas besiegte am Samstag vor rund 300 Zuschauern im Max-Graser-Stadion den FC Esslingen mit 4:2 (2:0). Es war der erste Erfolg vor eigenem Publikum, nachdem der Heimspiel-Auftakt am 22. August mit einer 2:4-Niederlage gegen den FC Rottenburg in die Hose gegangen war. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, folgt nun die Partie bei der TSG Tübingen, am kommenden Samstag, 15 Uhr, das nächste Heimspiel gegen die Spfr Dorfmerkingen.

Nach dem 4:0 nicht mehr mit 100-prozentigem Einsatz Die Begegnung am Samstag hat aus Sicht der Fellbacher Lust auf mehr gemacht. Ein starker Auftritt mit zum Teil guten spielerischen Lösungen sowie mit vier Toren – das freute auch die Fellbacher Trainer. „Bis zur 65. Minute haben das unsere Jungs richtig gut gemacht“, sagt Kiriakos Gountoulas. Danach sei es hektisch geworden und man habe sich zwei unnötige Gegentore eingefangen. Der Grund? „Nach dem 4:0 gibst du halt einfach keine 100 Prozent mehr“, sagt Nicos Gountoulas und liefert einen ersten Erklärungsversuch für die knapp 15 Minuten, in denen die Esslinger noch einmal auf 2:4 verkürzten. Danach indes haben der SVF-Kapitän Leon Bauer und die Seinen wieder die Kurve bekommen und dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt.

Im vierten Spiel zum vierten Mal eine neue Startelf

Das hatte nach dem Anpfiff zunächst auch ein wenig gedauert. Denn die ersten beiden Großchancen hatten die Gäste in Person von Kevin Prekaj (3. Minute) und David Micko (12.). In beiden Fällen war der SVF-Keeper Alexander Lang aber auf der Hut und parierte stark. Dass die Anfangsviertelstunde aus Sicht der Gastgeber etwas holprig war, lag auch daran, dass die Trainer im vierten Spiel zum vierten Mal gezwungen waren, ihre Startformation zu ändern. So feierte Ibrahim Njie nach überstandener Verletzung sein Ligadebüt als Innenverteidiger. An seiner Seite Alban Kastrati, der dort ebenfalls das erste Mal agierte. Für den verletzten Tobias Hohloch war der eigentlich gesetzte Innenverteidiger Thomas Bauer eine Reihe nach vorn gerutscht, wo er ebenfalls das erste Mal spielte. Für den beruflich verhinderten Patrick Fossi zog Philip Markovic im zentralen Mittelfeld die Fäden – allerdings nicht lange. Nach einem unglücklichen Zusammenprall musste er verletzt vom Platz (9.). Für ihn kam der erst 19-jährige Filip Stanic, der eine starke Leistung bot und diese mit seinem Tor zum 4:0 krönte (62.). Zuvor, in der 30. Minute, hatte er mit einem gekonnten Steckpass auf Torben Hohloch geglänzt, der das 1:0 erzielte. Hohloch bereitete dann das 2:0 vor. Nach seiner maßgeschneiderten Freistoßflanke, erzielte Kastrati mit dem Kopf das 2:0 (41.). Ein erster Rückschlag für die durchaus couragiert auftretenden Gäste, die bis dahin viel Aufwand betrieben und viel Ballbesitz hatten, aber ihre Chancen nicht in Tore ummünzten. Das Eckenverhältnis bis dahin: 7:0 für die Gäste.

Nach 61 Minuten steht es 4:0

Nach Wiederanpfiff legte der SVF nach. Nach feinem Zuspiel von Thomas Bauer auf den auf der linken Seite allein gelassenen Mert Ali Icmez, der das 3:0 erzielte (57.). Vier Minute später schien das Spiel entschieden, als Stanic nach Hereingabe von Leon Bauer den Ball unter die Latte donnerte – 4:0.

Doch Davic Micko (70.) und Florian Nikl (78.) machten das Spiel mit ihrem Toren in der Schlussphase noch einmal spannend. „Unsere Offensive ist gut, wir treffen in jedem Spiel. Aber wir können halt keine vier Tore aufholen“, sagt der FC-Trainer Tobias Hofmann, dessen Entourage als Tabellenvorletzte nun schon bei 21 Gegentoren steht. Der SVF ist mit dem dritten Sieg im vierten Spiel weiterhin in der Spitzengruppe.

SV Fellbach: Lang – Calemba, Kastrati, Njie, Leon Bauer – Thomas Bauer, Martinovic (81. Buzhala) – Torben Hohloch (69. Durmus), Markovic (9. Stanic, 86. Gutzeit), Icmez (88. Bozic) – Terpsiadis.