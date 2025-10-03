Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bleiben am Freitag auch beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen ohne Punkte – 1:4 (0:3). Es ist bereits die vierte Niederlage nacheinander.
Hätten Kiriakos und Nicos Gountoulas am Freitag in der Pause alle ihre Spieler wechseln dürfen, die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach hätten sich vor dieser Maßnahme nicht gescheut. „Das war einfach eine richtig, richtig schlechte erste Hälfte von uns“, sagt Nicos Gountoulas nach der am Ende deutlichen 1:4-Niederlage beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Es war die vierte Pleite nacheinander. Und diesmal auch eine verdiente. Die Gäste ließen so gut wie alles vermissen: das Pressing, das energische Zweikampfverhalten, die Laufbereitschaft. Eine einzige Torchance durften die Trainer notieren: ein Freistoß aus 25 Metern von Patrick Fossi. „In den ersten 45 Minuten war überhaupt kein Team auf dem Feld“, sagt Nicos Gountoulas.