Durch eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung gelingt dem Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach ein 3:1-Sieg in Schwäbisch Hall.
„Das war richtig, richtig gut.“ Kiriakos Gountoulas, der zusammen mit seinem Bruder Nicos die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach anleitet, kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. Gut war am Samstag einerseits die Art und Weise, wie die Seinen auftraten, andererseits auch das Resultat. Mit 3:1 (2:0) siegten die Kicker vom Max-Graser-Stadion bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Damit hat sich der Oberliga-Absteiger auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet.