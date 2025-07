Fußball: SV Fellbach: Ein Brüderpaar gibt jetzt den Ton an

Ein Brüderpaar gibt jetzt den Ton an

1 Die neuen Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach: Kiriakos (links) und Nicos Gountoulas. Foto: Susanne Degel

Die Vorzeige-Fußballer des SV Fellbach haben am Montag unter der Regie des neuen Trainerduos Kiriakos und Nicos Gountoulas mit der Vorbereitung begonnen.











Link kopiert



Die Fußballer des SV Fellbach sind zurück – im Trainingsbetrieb und bald auch schon in der Verbandsliga, die für sie am Samstag, 9. August, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Weilimdorf startet. Am Montag hat das neue Trainerduo Kiriakos und Nicos Gountoulas seine Arbeit beim Oberliga-Absteiger aufgenommen. Mit großer Motivation: „Wir haben mega Bock“, sagt Kiriakos Gountoulas, 35, der ältere der beiden ursprünglich aus Esslingen stammenden Deutsch-Griechen. Beide haben im April einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.