Fußball SV Fellbach: Ein Bruder-Konkurrenzkampf war nie gewünscht

Geschwister im Sport gibt es viele. Manche spielen sogar gemeinsam in einem Team. Wir stellen einige vor. Heute: Torben und Tobias Hohloch vom SV Fellbach.
Dass sie manchmal für Zwillinge gehalten werden, darüber können Torben und Tobias Hohloch nur schmunzeln. Sie selbst finden nämlich nicht, dass sie gleich aussehen. „Wir haben nur ähnliche Charaktere“, sagt Torben Hohloch. Tatsächlich trennen die Brüder, die seit dieser Saison gemeinsam beim Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach kicken, zweieinhalb Jahre. Torben ist 23, Tobias 20 Jahre alt.