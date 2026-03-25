Mittelfeldspieler Dennis Adam trifft nach längerer Verletzungspause beim Bezirksligisten doppelt – zuletzt am vergangenen Sonntag gegen den bisherigen Tabellenführer SV Vaihingen.
Mit dem SV Vaihingen hat Dennis Adam jetzt wohl seinen Frieden geschlossen. In seinem zweiten Einsatz in dieser Bezirksliga-Saison verletzte sich der offensive Mittelfeldspieler des SV Bonlanden bei den Vaihingern nach 50 Minuten schwer. Die Diagnose: Knorpelschaden und Außenbandriss. Damit war die Hinrunde für den 27-Jährigen bereits beendet, bevor sie richtig beginnen konnte. Rund ein halbes Jahr später feierte Adam seine Rückkehr und traf in seinen ersten vier Spielen danach dreimal. Am vergangenen Sonntag erzielte er beim 3:1-Sieg seines SV Bonlanden im Rückspiel gegen den bisherigen Tabellenführer SV Vaihingen einen Doppelpack. Damit ist der Bonlandener unser Spieler der Woche.