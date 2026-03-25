Mit dem SV Vaihingen hat Dennis Adam jetzt wohl seinen Frieden geschlossen. In seinem zweiten Einsatz in dieser Bezirksliga-Saison verletzte sich der offensive Mittelfeldspieler des SV Bonlanden bei den Vaihingern nach 50 Minuten schwer. Die Diagnose: Knorpelschaden und Außenbandriss. Damit war die Hinrunde für den 27-Jährigen bereits beendet, bevor sie richtig beginnen konnte. Rund ein halbes Jahr später feierte Adam seine Rückkehr und traf in seinen ersten vier Spielen danach dreimal. Am vergangenen Sonntag erzielte er beim 3:1-Sieg seines SV Bonlanden im Rückspiel gegen den bisherigen Tabellenführer SV Vaihingen einen Doppelpack. Damit ist der Bonlandener unser Spieler der Woche.

Die Behauptung, er hätte den Favoriten im Alleingang gestürzt, liegt Adam völlig fern. „Ich bin nicht der Spieler, der sagt: es lag nur an mir. Es lag auch an der Mannschaft, die mir die Bälle gut zugespielt hat“, sagt Adam. Beide Treffer gegen Vaihingen erzielte er per Abstauber. „Die sind mir gut vor die Füße gefallen und ich musste nur noch einschieben“, sagt der torgefährliche Mittelfeldspieler. Erst nach einem Eckball, dann nach einem Einwurf stand Adam goldrichtig. Es waren seine Treffer sechs und sieben in bislang sieben Einsätzen. Vergangene Saison traf er in 32 Spielen 15-mal.

Noch immer spürt er im linken Knie die Nachwirkungen seiner Hinrundenverletzung, berichtet er. „Ich tape das Knie weiterhin in Spielen und im Training. Ganz gut ist es noch nicht“, berichtet er. achdem er sich von mehreren Ärzten einen Rat eingeholt hatte, entschied er sich, die Verletzung mit Physiotherapie zu behandeln. „Ich hatte es in der Hinrunde ein paar Mal im Mannschaftstraining versucht, habe dann aber gesagt, dass ich erst richtig in der Winterpause wieder einsteige“, erzählt Adam. Seitdem läuft es wieder gut bei ihm.

Vor fünf Jahren wurde Adam am rechten Knie an der Kniescheibe operiert. „Ist nicht mehr alles so ganz neu“, sagt er und lacht. Solange seine Knie halten, will der gelernte Bauzeichner, der in einem Architektenbüro in Bernhausen arbeitet, weiter für den SV Bonlanden auflaufen. Seit den Bambini ist der gebürtige Bonlandener im Verein und mit ihm familiär verbunden. „Hier zu spielen ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Adam.

Gerne möchte er mit dem Verein noch einmal in die Landesliga aufsteigen. Am kommenden Sonntag könnte der Tabellensiebte mit einem Sieg gegen den Dritten TSV Jahn Büsnau weiter an die Tabellenspitze heranrücken. „In der Liga ist alles möglich. Wenn wir so spielen wie gegen Vaihingen, dann sollten wir schon gewinnen“, sagt Adam. Diesmal haben die Bonlandener nicht den Heimvorteil ihres kleinen Kunstrasens – dafür in Dennis Adam einen torhungrigen Rückkehrer.

Spieler der Woche



Für unsere neue Rubrik „Spieler der Woche“ schauen wir ab sofort bei allen Stuttgart/Filder-Fußballteams genau hin, von der Verbandsliga bis zur Kreisliga B. Wer ist am aktuellen Spieltag besonders aufgefallen? Den Spieler oder die Spielerin stellen wir dann in einer Porträt-Geschichte vor. Gerne nehmen wir auch Anregungen von den jeweiligen Trainern entgegen. Die Veröffentlichung wird immer am Mittwoch nach dem Spieltag auf unserem Online-Portal erfolgen. Alle weiteren Folgen und mehr Lokalsport gibt es unter: www.stuttgarter-nachrichten.de/news/sport/lokal-sport oder über unseren WhatsApp-Kanal „Fußball Stuttgart/Filder“.