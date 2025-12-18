Sieben Staffeln gibt es in der Kreisliga B des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall. Besonders gut läuft es bislang für zwei Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung.
Sieben Fußball-Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung haben im Sommer den Spielbetrieb in der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall mit ihren insgesamt sieben Staffeln aufgenommen. Alle mit dem Ziel, möglichst gut abzuschneiden. Für zwei Teams könnte die Saison bislang kaum besser laufen. Die Spvgg Rommelshausen führt die Tabelle in der Staffel 1 an, der TV Oeffingen II überwintert in der Staffel 3 auf dem ersten Platz. Eine Zwischenbilanz.