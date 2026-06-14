Fußball-Relegation zur Bezirksliga: Türkspor Stuttgart dank wirbelndem Angriffstrio dicht vor dem Aufstiegsziel

Die Wahl-Cannstatter gewinnen das Spiel der Kreisliga-A-Vizemeister gegen Ermis Metanastis souverän mit 5:0. Nun folgt ein Endspielgegner, an den es gute Erinnerungen gibt.

Die Kreisliga-A-Fußballer von Türkspor Stuttgart sind nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen entfernt. Nachdem sich der Vizemeister der Staffel 1 im Relegationshalbfinale am Samstag in Weilimdorf gegen sein Pendant aus der Staffel 2, GFV Ermis Metanastis Stuttgart, mit 5:0 durchgesetzt hat, gilt es nun am kommenden Samstag (17 Uhr, in Plattenhardt) nur noch den SV Rohrau aus dem Weg zu räumen. Jener hat seine Vorschlussrundenpartie gegen die Spvgg Aidlingen mit 2:0 gewonnen. Auf Schützenhilfe des TSV Jahn Büsnau kann Türkspor derweil nicht mehr hoffen. Der Bezirksliga-Vizemeister hat seine Aufstiegsträume bei einer 0:7-Klatsche gegen den TV Echterdingen in der ersten Relegationsrunde begraben müssen. Damit ist klar, dass in der Bezirksliga kein zusätzlicher Startplatz frei wird.

Auf dem neutralen Rasenplatz im Stuttgarter Norden waren die Würfel derweil früh gefallen. Nach individuellen Ermis-Fehlern führte Türkspor Stuttgart schnell mit 2:0. Die Torschützen hießen Shkemb Miftari (9.) und Kerim Karaboga (22.). „Unser Matchplan ist leider nicht aufgegangen. Nach diesem Rückstand war es echt schwer“, sagte der Ermis-Trainer Jetmir Fetai. Und wären der Türkspor Kapitän Ugur Capar und der Ex-Profi Miftari bei weiteren Treffern nicht im Abseits gestanden, wäre die Partie vor rund 600 Zuschauern schon zur Pause vollends entschieden gewesen.

Zumal: Ermis brachte in der Offensive nicht viel zustande. Ein Kopfball von Ardi Kryeziu direkt in die Arme von Türkspor-Keeper Hüsrev Kop sowie ein Schuss von Andreas Kourou, der das Tor knapp verfehlte, waren die einzigen sehenswerten Gelegenheiten in den ersten 45 Minuten der Partie, die bis zum Ende ohne eine einzige hitzige Situation bleiben sollte. Der Schiedsrichter Finn Kittelmann (SV Walddorf) hatte mit seinem souveränen Auftreten früh die Marschroute vorgegeben.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Fetai gleich drei neue Spieler, an der Dominanz von Türkspor änderte das aber nichts. Miftari als zentraler Stürmer, Capar, der auf der rechten Seite für Druck sorgte, und der dribbelstarke Emir Dogansoy, der auf der linken Seite kaum vom Ball zu trennen war, machten mit ihrer individuellen Klasse den Unterschied. Mit dem 3:0 von Miftari (72.) war die Partie entschieden, nach dem 4:0 von Dogansoy (78.) verließen die Ermis-Anhänger in Scharen das Sportgelände – und verpassten damit den sehenswerten 5:0-Treffer von Capar, der in der Schlussminute noch durch den Strafraum tänzelte und den Ball am frustrierten Ermis-Keeper Antonio Tsiouralis vorbei ins Tor schoss. „Wir haben heute unsere Leistung auf den Platz gebracht, waren sehr ballsicher und dominant“, sagte der Türkspor-Coach Memik Erdogan. „Wenn wir so auftreten wie heute, sind wir nicht zu schlagen.“

Der Ermis-Trainer Jetmir Fetai nimmt das Aus gelassen. Foto: Günter Bergmann

Ermis hatte im zweiten Durchgang auch nur noch zwei Halbchancen, blieb insgesamt in den Angriffsbemühungen viel zu harmlos. „Die erfahrenere Mannschaft hat verdient gewonnen“, sagte Fetai. Nach dem Umbruch vom vergangenen Sommer sei die Begegnung ein absolutes Bonusspiel gewesen. „Dass wir nicht aufsteigen, ist kein Beinbruch. Wir haben heute Erfahrung gesammelt.“

Bei Türkspor freuen sich derweil alle Beteiligten nun auf die finale Partie gegen den Bezirksliga-Zwölften SV Rohrau, an den sie gute Erinnerungen haben. So haben die Wahl-Cannstatter im Bezirkspokalwettbewerb das Achtelfinalduell im vergangenen November mit 5:3 nach Elfmeterschießen für sich entschieden.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart: Tsiouralis – Pirozhenko (75. Almpantis), Karastergios, Siaminos, Tozman – Papakostas (46. Epple), Patitsis (46. Grillo), Kourou, Kakoulidis (46. Agyemang)– Stavridis (64. Martino), Kryeziu.

Türkspor Stuttgart: Kop – Coskun (79. Tüter), Biljeskovic, Muji (78. Grigoras), Korkmaz – Ertan Bozkurt (58. Isa Bozkurt), Karaboga (74. Özbay) – Capar, Sovtic (83. Camkerten), Dogansoy – Miftari.