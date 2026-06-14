Fußball-Relegation zur Bezirksliga: Türkspor Stuttgart dank wirbelndem Angriffstrio dicht vor dem Aufstiegsziel

Die Wahl-Cannstatter gewinnen das Spiel der Kreisliga-A-Vizemeister gegen Ermis Metanastis souverän mit 5:0. Nun folgt ein Endspielgegner, an den es gute Erinnerungen gibt.
Die Kreisliga-A-Fußballer von Türkspor Stuttgart sind nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen entfernt. Nachdem sich der Vizemeister der Staffel 1 im Relegationshalbfinale am Samstag in Weilimdorf gegen sein Pendant aus der Staffel 2, GFV Ermis Metanastis Stuttgart, mit 5:0 durchgesetzt hat, gilt es nun am kommenden Samstag (17 Uhr, in Plattenhardt) nur noch den SV Rohrau aus dem Weg zu räumen. Jener hat seine Vorschlussrundenpartie gegen die Spvgg Aidlingen mit 2:0 gewonnen. Auf Schützenhilfe des TSV Jahn Büsnau kann Türkspor derweil nicht mehr hoffen. Der Bezirksliga-Vizemeister hat seine Aufstiegsträume bei einer 0:7-Klatsche gegen den TV Echterdingen in der ersten Relegationsrunde begraben müssen. Damit ist klar, dass in der Bezirksliga kein zusätzlicher Startplatz frei wird.