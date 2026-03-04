Fußball Regionalliga-Südwest: Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“

Der SGV Freiberg feiert nicht nur den 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Eintracht Trier: Spieler und Trainer sind vor allem erleichtert über die Klärung der Stadionfrage.
Die gute Nachricht für alle, die es mit dem SGV Freiberg halten, hat sich bis nach Trier herumgesprochen. „Ich gratuliere dem Verein zur neuen Heimspielstätte in Heilbronn, zieht das jetzt durch mit dem Aufstieg“, sagte Thomas Klasen, der Coach von Eintracht Trier nach dem 1:0 der Freiberger im Nachholspiel der Regionalliga Südwest. Auch bei allen Freiberger Beteiligten gab es in der Ausweichspielstätte beim FC Nöttingen nur eine Gefühlsregung – Erleichterung. „Wir hatten ja zwei Jahre lang kein Ziel mit dem Verzicht auf die Drittliga-Lizenz. Jetzt hat der Verein sehr, sehr hart gearbeitet und hat wie die Mannschaft, wir im Trainerteam und im Staff jetzt das große Ziel vor sich“, sagt Coach Kushtrim Lushtaku, der in Bad Friedrichshall unweit von Heilbronn wohnt und beim VfR einst in der Jugend gespielt hat.