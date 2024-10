Fußball Regionalliga Südwest: Elfmeter-Doppelpack reicht den Stuttgarter Kickers nicht zum Sieg

1 Daniel Braig trifft zwar zweimal, aber das reicht nicht für drei Punkte. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Wildes Spiel auf der Waldau, das mit einem 2:2 gegen die SG Barockstadt Fulda endet – und einem Platzverweise für deren Torhüter.











Als die Gastmannschaft der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Samstag im Gazi-Stadion bei den Stuttgarter Kickers mit dem 2:2 (2:2) einen Punkt geholt hatte, kniete deren Torhüter Samuel Angel Zapico Lopez auf der Torlinie nieder und streckte beide Arme zum Gebet in den Himmel. Der Schiedsrichter wertete das als Provokation der Zuschauer und zeigte dem zuvor schon verwarnten Spanier die Gelb-Rote Karte. Es war der Schlusspunkt einer wilden Regionalliga-Partie auf der Waldau, nach der Fuldas Trainer Daniyel Cimen das Wort ergriff und sagte: „Ich muss meinen Torwart da etwas in Schutz nehmen, das ist sein Ritual nach jedem Spiel“ – um noch anzufügen: „Es wäre heute sicher cleverer gewesen, es nicht so zu machen.“