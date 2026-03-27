Fußball-Regionalliga: SGV Freiberg oder SG Sonnenhof – wer hat die besseren Karten im Titelkampf?

Neun Regionalliga-Spieltage vor Schluss deutet alles auf einen Zweikampf um den Aufstieg zwischen dem SGV Freiberg und der SG Sonnenhof hin. Wir präsentieren das Restprogramm.
In der Winterpause hatten manche noch den FC 08 Homburg oder den SV Sandhausen auf der Titelrechnung. Inzwischen gibt es keinen mehr, der daran zweifelt, dass Spitzenreiter SGV Freiberg (54 Punkte) und Verfolger SG Sonnenhof Großaspach (52 Punkte/beide plus 36 Tore) den Aufstieg unter sich ausmachen. Der drittplatzierte 1. FSV Mainz 05 II hat bereits elf Punkte Rückstand auf den SGV. Homburg und Sandhausen liegen genauso wie die Stuttgarter Kickers (alle 39 Punkte) bereits 15 Zähler hinter dem Spitzenreiter.