Fußball Regionalliga: Freiberg braucht Punkte: Schnell raus aus der Ergebniskrise

Routinier Ruben Reisig macht jetzt in Hoffenheim die passenden Ansagen.

Wie Freibergs Trainer Roland Seitz vor dem Duell gegen die TSG Hoffenheim II seine Spieler stark macht.











Blickt Roland Seitz auf die beiden vergangenen Spiele der TSG Hoffenheim zurück, fällt ihm nur das Wort Ergebniskrise ein. „So nennt man das doch wohl, wenn die Leistung stimmt, aber die Punkte fehlen“, sagt der Coach des SGV Freiberg und spielt dabei auf die beiden Partien gegen den aktuellen Tabellenführer FSV Frankfurt und den Zweiten SC Freiburg II an, die beide 1:2 verloren gingen. In Frankfurt knockte die Freiberger in der Nachspielzeit ein Sonntagsschuss aus, im Breisgau verursachte man einen dummen Elfmeter, der zur Niederlage führte.