Fußball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: TSV Schmiden ist Stadtmeister

1 Eric Bühler (blaues Trikot) und die Handballer des TSV Schmiden behaupten sich als bestes Team in der Stadt. Foto: Maximilian Hamm

Die aufstiegswilligen Handballer um den Außenspieler Eric Bühler setzen sich am Samstagabend vor den rund 850 Zuschauern beim Nachbarschaftstreffen mit dem Tabellenletzten TV Oeffingen mit 27:25 durch.











Simon Bauer hat alles gegeben. Seine Stimme war rau vom Anfeuern, seine Hand blutig vom Trommeln, sein emotionaler Zustand gezeichnet von ein paar kühlen Getränken – und von den vergangenen 60 Handballminuten. Der Team-Manager des TV Oeffingen, früher ein kompromissloser Verteidiger, hätte am liebsten selbst mitgemischt auf dem Feld, hätte seine Mannschaft gern zum Sieg geführt. Sein Einsatz von außen blieb am Samstagabend erfolglos – wie auch die engagierte Vorstellung der Gäste. Am Ende setzten die Handballer des TSV Schmiden sich in diesem vorerst letzten Stadtderby in der Oberliga vor den rund 850 Zuschauern mit 27:25 (15:12) durch.