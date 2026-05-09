Fußball-Oberliga: Regionalliga-Aufstieg des VfR Aalen ist perfekt

1 Trainer Beniamino Molinari spielt mit seinem Team eine überragende Oberligasaison. Foto: IMAGO/Eibner

Nach drei Abstiegen in den vergangenen zwölf Jahren schafft der VfR Aalen wieder einen Aufstieg. Da der VfR Mannheim 3:3 in Villingen spielt, ist die Oberliga-Meisterschaft perfekt.











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Von 2012 bis 2014 spielte der VfR Aalen drei Spielzeiten unter den Trainern Ralph Hasenhüttl und Stefan Ruthenbeck in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Dann begann eine Talfahrt für den Traditionsclub von der Ostalb. Vier Jahre (2015 bis 2019) hielt man sich der dritten Liga. Danach ging’s runter in die Regionalliga (2019 bis 2024), ehe sogar der Absturz in die Oberliga folgte.