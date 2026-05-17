Fußball-Oberliga: Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern den Regionalliga-Aufstieg

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost sichern sich durch einen 6:1-Sieg gegen Verfolger Alberweiler vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga. Das nächste Ziel: Meisterschaft.
Es ist vollbracht: Die Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost haben zwei Spieltage vor Schluss den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Nach einem 6:0-Kantersieg gegen den Verfolger SV Alberweiler ist die Mannschaft in der Tabelle nicht mehr einzuholen. Schon vor dem Ende der eigenen Partie hatte die Konkurrenz eine Steilvorlage geliefert: Da sich der SV Hegnach und der 1. FC Heidenheim 2:2 unentschieden trennten, war klar, dass das Waldebene-Team seinen ersten Matchball hat.